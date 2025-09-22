المنامة، البحرين: أعلنت شركة "دي إتش ال" إكسبرس، المزود العالمي الرائد للخدمات اللوجستية السريعة، عن تعيين هنري فارس مدير عام العمليات في دولة قطر، بشكل فوري.

وعلى مدى أكثر من 20 عامًا، لعب هنري فارس دورًا محوريًا في بناء ثقافة عمل تدعم الأداء المؤسسي ورفاهية الموظفين بشركة "دي إتش ال"، حيث أسهمت قيادته الثاقبة في ترسيخ مكانة الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لكونها جهة العمل المفضلة على الصعيد الإقليمي.

ومنذ العام 2005، بدأت مسيرة هنري فارس مع شركة "دي إتش ال" في قسم الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية. وفي عام 2008، انتقل إلى مملكة البحرين ليتولى منصبًا إقليميًا لدى "دي إتش ال" للطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا. ثم تدرج حتى أصبح نائبًا لرئيس الموارد البشرية، وعضوًا في مجلس إدارة شركة "دي إتش ال" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل دخوله قطاع الخدمات اللوجستية، شغل مناصب إدارية في قطاع التصنيع.

وتعليقًا على منصبه الجديد، قال هنري فارس: "يشرفني أن أبدأ هذا الفصل الجديد مع شركة "دي إتش ال" إكسبرس بدولة قطر، التي يشهد سوقها تطورًا ملحوظًا كبوابة لوجستية استراتيجية للمنطقة. وإني أتطلع قُدمًا للبناء على أسسنا المتينة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستثمار في حلول مستدامة، ودفع عجلة التحول الرقمي على صعيد خدماتنا المقدمة، وذلك بغية تلبية احتياجات العملاء المتطورة. وبالنظر إلى المستقبل، أود أن أؤكد على التزامي بتعزيز ثقافة التميز، التي تدفع نجاحنا وتعزز من مكانتنا ضمن هذه الأسواق الحيوية".

وفي ظل هذا التعيين، تؤكد شركة "دي إتش ال" إكسبرس على التزامها بالاستثمار في تأسيس قيادات قوية عبر جميع أنحاء المنطقة لضمان جودة الخدمة، والنمو المستدام، ومنح العملاء تجارب استثنائية أينما كانوا.

