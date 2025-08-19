دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "دي إتش إل سابلاي تشين"، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، عن تعيين أوركون سرحانأوغلو كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى.

ويتبع سرحانأوغلو إداريًا إلى هيندريك فنتر، والذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل سابلاي تشين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتولى مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل سابلاي تشين. ويهدف هذا التغيير إلى تمكين فرق الإدارة الإقليمية وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتقديم حلول لوجستية متكاملة في المنطقة، منها التخزين، وتنفيذ الطلبات، وخدمات ما بعد البيع لخدمة العملاء من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، في قطاعات التقنية، والسيارات، والطيران، والطاقة، والهندسة والتصنيع، والتجارة الإلكترونية، والأزياء، والسلع الفاخرة.

في هذا السياق، قال هندريك فينتر، الرئيس التنفيذي في شركة دي إتش إل سابلاي تشين العالمية: " يتمتع أوركون بخبرة طويلة في تطوير حلول سلاسل الإمداد وبناء علاقات قوية مع العملاء. وتمثل معرفته العميقة بعمليات الشركة والتزامه بتحقيق أهدافها قيمة مضافة بكل تأكيد، وسيكون له دور بارز في دعم جهود مجلس الإدارة. تواجد أوركون في المنطقة يعزز مستوى التركيز المطلوب في عملياتنا التشغيلية مما يتماشى مع النمو المتسارع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

جدير بالذكر أن سرحانأوغلو يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجموعة دي إتش إل، حيث قاد عملياتها في تركيا ووسط أوروبا وشرقها. وخلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لمنطقة وسط أوروبا وشرقها، حقق نمواً كبيراً في خدمات الإمداد للقطاع الصناعي، خاصة في قطاع السيارات، ولعب دوراً محورياً في تأسيس شركة "ASMO"، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية ودي إتش إل، ويُعد مركزاً جديداً للمشتريات والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط. كما حقق سرحانأوغلو مستويات متميزة من رضا العملاء والمشاركة الفاعلة للموظفين.

تواصل مجموعة دي إتش إل تركيزها على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بوصفها واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً، إذ أعلنت مؤخراً عن خطط لاستثمار أكثر من 500 مليون يورو في المنطقة، مع التركيز الاستراتيجي على أسواق الخليج سريعة النمو، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يؤدي النمو المتسارع لأسواق القارة الأفريقية، وتحسن البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنويع سلاسل الإمداد العالمية، ومع الارتفاع الكبير في حجم التجارة الإلكترونية، إلى تعزيز الطلب على خدمات اللوجستيات التعاقدية المتخصصة، وهو ما يجعل هذا التعيين خطوة رئيسية في تعزيز القدرات اللوجستية للمنطقة وتلبية احتياجات السوق المتنامية.

دي إتش إل - شركة خدمات لوجستية للعالم

دي إتش إل هي علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات اللوجستيات. وتوفر مجموعة أقسام دي إتش إل محفظة استثمارية لا مثيل لها من الخدمات اللوجستية التي تتنوع ما بين خدمة شحن الطرود على المستوى المحلي والدولي، والشحن عبر التجارة الإلكترونية، وحلول التنفيذ، والنقل السريع الدولي البري والجوي والبحري، وإدارة سلسلة الإمداد الصناعية. وفي ظل وجود قرابة 400,00 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليمًا على مستوى العالم، تعمل شركة دي إتش إل على ربط الأفراد والشركات بشكلٍ آمن وموثوق؛ مما يتيح التدفق العالمي للعمليات التجارية. ومع الحلول المتخصصة التي تجتاح أسواق النمو والصناعات، منها مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والطاقة والمركبات والبيع بالتجزئة والالتزام الأكيد تجاه المسؤولية المؤسسية والتواجد الفريد من نوعه في الأسواق النامية، تحتل دي إتش إل وبكل تأكيد مكانة قوية بصفتها "شركة الخدمات اللوجستية للعالم".

دي إتش إل هي جزء من مجموعة دويتشه بوست (شركة البريد الألماني). وتجاوزت أرباح المجموعة 84.2 مليار يورو خلال عام 2024. ومن خلال ممارساتها المستدامة والتزامها نحو المجتمع والبيئة، كانت مساهمة المجموعة للعالم إيجابية. وتتطلع مجموعة دويتشه بوست دي اتش إل إلى الوصول إلى الصفر في مجال الانبعاثات الكربونية في الخدمات اللوجستية بحلول العام 2050.

-انتهى-

#بياناتشركات