جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطوّر العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة، والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تعيين شركة "الدهلاوي للمقاولات" كمقاول رئيسي لتنفيذ أعمال مشروعها "أمايا" في جدة، ما يمثل خطوة محورية في تطوير هذه المنطقة الحضرية المتكاملة، والتي تمتد على مساحة تقارب مليون متر مربع في أحد أكثر المواقع الاستراتيجية ترابطاً في المدينة.

ويشمل نطاق الأعمال تنفيذ مراحل رئيسية من المخطط العام، ما يدعم تطوير الأحياء السكنية والوجهات التجارية والمرافق المجتمعية المزمع إقامتها داخل "أمايا"، وذلك وفق خطة التنفيذ المعتمدة للمشروع.

صُمم مشروع "أمايا" ليكون وجهة حيوية للعيش والعمل والترفيه في قلب جدة، حيث يجمع بين المجمعات السكنية وفرص الأعمال ووجهات التسوق ووسائل الراحة العصرية ضمن بيئة حضرية مخططة بعناية. وسيكون "أمايا" بمثابة "بيفرلي هيلز جدة"، حيث يضع معياراً جديداً للعيش الراقي والحصرية والمكانة في المدينة. كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع "ترامب بلازا جدة"، الذي سيشكل أحد المعالم البارزة متعددة الاستخدامات ونقطة محورية للعروض التجارية ونمط الحياة العصري للمشروع.

ويتمتع "أمايا" بموقع استراتيجي على طول طريق الملك عبد العزيز، إذ يستفيد من الربط الاستثنائي في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك قربه من واجهة البحر الأحمر البحرية والمناطق التجارية الرئيسية وممرات النقل الرئيسية في جدة.

ويعكس تعيين المقاول الرئيسي التزام "دار جلوبال" المستمر بتطوير مشاريعها بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة، مع المساهمة في تطور جدة كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال والحياة الحضرية الحديثة.

هذا ويشكل مشروع "أمايا" جزءاً مهماً من محفظة "دار جلوبال" المتنامية من مشاريع التطوير واسعة النطاق في المملكة العربية السعودية، ما يعزز استراتيجية الشركة لتقديم مجتمعات تتميّز بالتكامل ونمط الحياة العصري والقيمة الاستثمارية على المدى الطويل.

نبذة عن "دار جلوبال"

تُعدّ دار جلوبال ش.ع.م مطوراً عقارياً عالمياً متخصصاً في تطوير المشاريع السكنية الفاخرة في أبرز المدن العالمية وأكثرها جذباً. وتلبّي "دار جلوبال" تطلعات المواطنين الباحثين عن استثمارات عقارية متميزة، أو منزل ثانٍ، أو أسلوب حياة فاخر، حيث تحوّل العقارات إلى أدوات تحفيز اقتصادي وتفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين والدول التي تعمل فيها.

وقد تعاونت "دار جلوبال" مع أكثر من 10 علامات تجارية عالمية فاخرة، بما فيها "منظمة ترامب"، "أستون مارتن"، "أوتوموبيلي لامبورغيني"، "فندي"، "إيلي صعب"، "ماريوت ريزيدنسز"، "ميسوني"، "معوّض"، "باغاني أوتوموبيلي"، و"فنادق دبليو". وتوفر هذه الشراكات فرصاً استثمارية فريدة في مدن عالمية، ما يعزز نمو الثروة وحمايتها في آنٍ واحد.

ولا يقتصر دور "دار جلوبال"، المدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، على تطوير المشاريع العقارية فحسب، بل يشمل قيادتها لتحولات اقتصادية حقيقية عبر جذب العملاء العالميين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ضخ رؤوس الأموال وتوفير الثقة والخبرة العالية المتخصصة، تساهم "دار جلوبال" في تطوير البنية التحتية المحلية وتعزيز الجاذبية العالمية لكل وجهة.

وتوجد أعمال "دار جلوبال" في 14 مدينة ضمن 9 دول، وتغطي محفظتها الاستثمارية التي تضم 4200 وحدة سكنية مكتملة أو قيد الإنشاء، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، وقطر. كما تتوسّع الشركة في قطاع الضيافة الفاخرة عبر تطوير فنادق مميزة في دبي وجزر المالديف وسلطنة عُمان.

ولدعم عملائها الدوليين، أنشأت "دار جلوبال" مكاتب للمبيعات وخدمة العملاء في نيويورك ولندن وماربيا وأثينا ودبي وجدّة والرياض ومسقط والدوحة.

-انتهى-

#بياناتشركات

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk .

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

ريم التاجر | مصطفى الطايش

بيرسون

reem.tajer@bursonglobal.com

| mustapha.altayech@bursonglobal.com