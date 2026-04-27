القاهرة، أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة اليوم قرار السيد حازم موسى بإنهاء دوره في رئاسة مجلس إدارة الشركة ونيته للتوجه نحو مشاريع جديدة خارج المجموعة. حازم موسى هو المؤسس المشارك للشركة في عام 2001، وعلى مدار 25 عامًا قاد المجموعة بنجاح من خلال شغله لعدة مناصب من بينها المدير العام/العضو المنتدب خلال الفترة من 2001 إلى 2016، والرئيس التنفيذي من 2016 إلى 2020، ورئيس مجلس الإدارة منذ عام 2018.

وفي إطار هذه الأدوار المتعددة عبر السنوات، كان حازم موسى القوة الدافعة وراء وصول المجموعة للمكانة الرائدة التي أصبحت عليها كونتكت اليوم. وتعد كونتكت أول شركة متخصصة في نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر عند تأسيسها عام 2001، وذلك قبل أكثر من عقد من دخول شركات أخرى إلى هذا المجال، كذلك كانت كونتكت هي الشركة الرائدة في مجال التوريق في السوق المصرية، حيث لعبت دورًا محوريًا في التنسيق مع الحكومة لإرساء إطار تشريعي وتنظيمي لنشاط التوريق. كما لعب حازم موسى دوراً رئيسياً في التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الأطر التنظيمية والتشريعية لترخيص نشاط التمويل الاستهلاكي كأحد الأنشطة الخاضعة للهيئة. وتحت قيادته، قامت كونتكت بتأسيس أول شركات تأمين خاصة في السوق المصري منذ عقود.

واليوم، أصبحت كونتكت مؤسسة مالية متكاملة، تشمل أكثر من 30 شركة تابعة تعمل من خلال 23 نشاط مرخص، وتضم العلامة الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي Contact Credit وشركاتها التابعة؛ إضافة إلى خدمات التأمين من خلال Sarwa Insurance التي شهدت نموًا سريعًا لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق التأمين المصري؛ وذلك إلى جانب عدة تطبيقات منها contactcars.com أول سوق سيارات إلكتروني في مصر وأحد أوائل المنصات واسعة النطاق التي تعمل منذ عام 2002؛ فضلًا عن أنشطة التمويل التجاري والتمويل الهيكلي.

وقال السيد حازم موسى: «أفتخر وأعتز بان تأتي هذه الخطوة وكونتكت مؤسسة ناضجة ومؤهلة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور. لقد كانت السنوات الخمس والعشرون منذ تأسيس الشركة حافلة بالإنجازات المتميزة والتحديات الكبيرة. وعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي شهدناها على مر السنوات، نجحنا في بناء علامة تجارية استثنائية ورائدة، ترتكز على التنوع والابتكار لتقديم تجارب متميزة للعملاء، إلى جانب نجاحنا فى بناء قاعدة فنية ومالية راسخة. ومع انتقالي لمرحلة جديدة، أتمنى لجميع شركاء النجاح في كونتكت دوام التوفيق ومواصلة رفع راية الشركة نحو آفاق أرحب».

ومن جانبه، قال السيد حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس، أحد المساهمين الرئيسيين في كونتكت: «أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحازم موسى، فقد كان ركيزة أساسية للشركة منذ تأسيسها. لقد قاد حازم نمو كونتكت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر، مع إحداث تأثير إيجابي في حياة ملايين الأفراد. ويُعد حازم من رواد هذا القطاع، حيث ساهم في تشكيل صناعة بأكملها. ونتوجه له بجزيل الشكر على كل ما قدمه، مع خالص تمنياتنا له بالتوفيق في خطواته المستقبلية».

-انتهى-

