دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "جيه إل إل"، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات وخدمات الاستشارات التنموية، عن تعيين تيمور خان مديراً جديداً لقسم الأبحاث.

وسيتولى خان قيادة فريق الأبحاث في "جيه إل إل" لتحليل بيانات السوق، وإجراء دراسات سوقية معمقة، وإعداد تقارير موسعة لتوجيه عملية اتخاذ القرارات وتعزيز مكانة الشركة في السوق. وسيتعاون خان بشكل وثيق مع فرق "جيه إل إل" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير منهجيات بحث شاملة وضمان توافق جهود البحث التي تبذلها الشركة مع أهدافها التجارية العامة.

يتمتع تيمور بسجل متميز في مجال إدارة أبحاث السوق وإعداد الدراسات حول أسواق العقارات الإقليمية والعالمية، حيث عمل لدى العديد من شركات خدمات العقارات التجارية والاستثمار الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على مدار السنوات السبع الماضية.

وبهذه المناسبة، قال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وأفريقيا: "يتمتع تيمور خان بمعرفة واسعة ورصيد غني من الخبرة التي ستحقق لنا بلا شك قيمة هائلة عبر تقديم أبحاث سوق رائدة تدعم الاستراتيجيات العقارية لعملائنا في المنطقة. ونحن متحمسون لانضمام تيمور لقيادة فريق البحث لدينا، حيث سنستفيد من خبراته المتميزة لتزويد عملائنا بأفضل الرؤى والمعلومات التحليلية التي تساعدهم في تعزيز قيمة أصولهم على المدى الطويل".

من جانبه، قال تيمور خان، مدير قسم الأبحاث في شركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وأفريقيا: "أنا مسرور جداً بهذه الفرصة لقيادة فريق أبحاث رائد على مستوى القطاع، وإثراء مخرجات ’جيه إل إل‘ البحثية بما يعزز القيمة المقدمة للعملاء، وخصوصاً مع دخولنا مرحلة تحولية حاسمة لقطاع العقارات في المنطقة. وأتطلع لرفد عملائنا برؤى مستقبلية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في سوق العقارات سريع التطور".

سيستفيد تيمور من شبكة "جيه إل إل" العالمية لتوفير رؤى استشرافية غنية حول اتجاهات العقارات واستراتيجياتها وفرصها. ويُعد تيمور متحدثاً ومحاوراً معروفاً في مؤتمرات القطاع العقاري بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومساهماً منتظماً في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، كما قدّم تقارير رائدة عن السوق وأوراق عملٍ مهمةٍ حول قطاعات العقارات المكتبية والصناعية والسكنية والتجارية بالإضافة إلى قطاعات العقارات المتخصصة مثل التعليم والرعاية الصحية والضيافة. وركز في أبحاثه الموجهة للعملاء العالميين على دراسة أداء الأصول وتحليل عوامل الاقتصادين الكلي والجزئي.

تضيف الإمكانيات التي يقدمها قسم الأبحاث لدى "جيه إل إل" قيمة كبيرة لعملائها من خلال منحهم ميزة تنافسية في تخطيطهم الاستراتيجي وقراراتهم الاستثمارية وعملياتهم في قطاع العقارات. وتستفيد الشركة من قدرات فريقها البحثي المتخصص ومعرفتها الواسعة بالسوق وتحليلات البيانات والتكنولوجيا المتطورة لتقديم حلول تعتمد على البيانات. ومن خلال تحليل اتجاهات السوق والديموغرافيا والمؤشرات الاقتصادية وديناميكيات القطاع، لا يساعد فريق البحث لدى "جيه إل إل" العملاء على فهم الحالة الحالية للسوق فحسب، وإنما يحدد لهم أيضاً الفرص والمخاطر المستقبلية. كما تمكن هذه الرؤى العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة بالاعتماد على معلومات دقيقة، واغتنام الفرص المناسبة في السوق، وتحسين محافظهم، وتعزيز أدائهم بشكل عام.

نبذة عن جيه إل إل

جيه إل إل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JLL)، شركة رائدة في الخدمات المهنية ومتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات. وعلى مدار أكثر من 200عام، ساعدت الشركة عملائها في شراء وبناء وإشغال وإدارة والاستثمار في مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والصناعية والفندقية والسكنية ومنافذ التجزئة. وشركة جيه إل إل واحدة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20,9 مليار دولار، وتعمل في أكثر من 80 دولة، وتوظف ما يزيد عن 103000 موظف، لتجمع بذلك بين المعرفة العالمية الواسعة والخبرة المحلية. وانطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في رسم صورة أفضل لعالم العقارات، نساعد عملاءنا ومجتمعاتنا على استشراف رؤية أكثر إشراقاً. و"جيه إل إل" هو الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة لشركة جونز لانج لاسال إنكوربوريتد. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll.com.

نبذة عن جيه إل إل الشرق الأوسط وأفريقيا

تعتبر جيه إل إل واحدة من أبرز الشركات العاملة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سوق العقارات وسوق خدمات الضيافة. وتزاول الشركة أعمالها في 35 دولة في المنطقة ويعمل لديها ما يربو على 1650 موظفاً في مكاتبها في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والخُبر والقاهرة والدار البيضاء وجوهانسبرج ونيروبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني jll-mena.com.

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