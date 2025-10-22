دبي، أعلن جوليوس باير عن تعيين ريجيس برجر رئيساً تنفيذياً لبنك جوليوس باير (الشرق الأوسط) المحدود، بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويخضع هذا التعيين للموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية. ويضمن الهيكل القيادي الجديد استمرارية الأعمال بسلاسة بالاستناد إلى الزخم القوي في القطاع، ويعكس التزام البنك المستمر بالتركيز على خدمة العملاء، والتميز، والنمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة. ويتولى برجر مهامه خلفاً للسيد علي رضا فاليزاده الذي يغادر منصبه ليتابع مسيرته خارج البنك.

يعمل ريجيس برجر في جوليوس باير منذ أكثر من 19 عاماً، حيث شغل عدة مناصب، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير (الشرق الأوسط) المحدود، ورئيس إدارة الأعمال لمنطقة الأسواق الناشئة. ويتمتع برجر بخبرة تقارب 26 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث عمل في العديد من المراكز المالية الدولية، بما في ذلك لوزان وزيورخ وجنيف وسنغافورة ودبي.

وتشكل دبي ركيزة أساسية في استراتيجية جوليوس باير للنمو الإقليمي والعالمي. ويحمل بنك جوليوس باير (الشرق الأوسط) المحدود الترخيص رقم 1، بصفته أول مؤسسة لإدارة الثروة تم تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي، وهي المناسبة التي احتفل البنك بذكراها العشرين في العام الماضي. وحقق جوليوس باير على مدار العقدين الماضيين نمواً في دبي ليصبح واحد من أكبر وأعرق المؤسسات الدولية لإدارة الثروة في المنطقة. وبفضل المكانة البارزة للمدينة بوصفها مركزاً مالياً عالمياً رائداً يتميز بإطار تنظيمي قوي ورؤية مستقبلية طموحة، يحظى البنك بمزايا فريدة، مثل إمكانية التواصل مع العملاء عن قرب، والوصول إلى الأسواق الإقليمية، ومنصة راسخة للنمو المستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راهول مالهوترا، رئيس شؤون منطقة الأسواق الناشئة لدى جوليوس باير: "يعكس هذا التعيين التزامنا المستمر تجاه منطقة الشرق الأوسط وثقتنا بإمكانات نموها. وتشكل دبي ركناً أساسياً في استراتيجية جوليوس باير، حيث توفر سبل وصول غير مسبوقة إلى العملاء وفرصاً تجارية قيّمة. ويتيح لنا تعيين ريجيس الذي يقود استراتيجيتنا الإقليمية وفرعنا في المنطقة، الاستفادة من الزخم في الشرق الأوسط وتعزيز دورنا الرائد عالمياً في قطاع إدارة الثروة".

حول جوليوس باير

جوليوس باير، المُدرجة في بورصة سيكس السويسرية تحت الرمز: BAER، هي مجموعة سويسرية رائدة عالمياً في قطاع إدارة الثروة، تركّز عملياتها على توفير الخدمات والاستشارات لكبار العملاء حول العالم. ويتمحور هدف المجموعة الرئيسي حول تزويد العملاء بقيمة تتجاوز الثروة المادية. وبلغت قيمة الأصول التي تديرها 483 مليار فرنك سويسري بنهاية يونيو 2025. ويُعد بنك جوليوس باير، البنك السويسري الشهير الذي تأسس عام 1890، الذراع التشغيلي الرئيسي للمجموعة المُدرجة ضمن مؤشر الأسهم الرائدة السويسرية (SLI) الذي يضم أكبر 30 سهماً من حيث الحجم والسيولة في البورصة السويسرية.

وتمتلك جوليوس باير 60 مكتباً فيما يزيد عن 25 دولة ومدينة، بما فيها بانكوك ودبي ودبلن وفرانكفورت وجنيف وهونج كونج ولندن ولوكسمبورج ومدريد ومكسيكو سيتي وميلانو وموناكو ومومباي وسانتياجو عاصمة تشيلي وشنغهاي وسنغافورة وتل أبيب وطوكيو، بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في زيوريخ. وحققت المجموعة مكانة مميزة في قطاع إدارة الثروات بفضل منهجيتها التي تركز على العملاء، وخدماتها الاستشارية الموضوعية القائمة على منصة منتجات جوليوس باير المفتوحة، بالإضافة إلى قاعدتها المالية الصلبة وثقافتها الإدارية القائمة على مفاهيم ريادة الأعمال.

-انتهى-

