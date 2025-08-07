مسقط، عُمان – أعلنت شركة بي. بي. عن تعيين نجلاء زهير الجمالي رئيسة لشركة بي. بي. عُمان؛ حيث شغلت سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو لقطاع الطاقة البديلة.

وتحظى نجلاء بخبرة واسعة في قطاع الطاقة تمتد لأكثر من عقدين؛ إذ بدأت مسيرتها في عُمان كمهندسة مكامن؛ وعملت في الشق السفلي، والشق العلوي، والشؤون التجارية في عدد من الشركات كشركة شل، وشركة شلمبرجير، وشركة تكامل للاستثمار (إحدى الشركات التي كانت تابعة لشركة النفط العمانية). وبانضمامها لشركة بي. بي. ستصبح نجلاء الجمالي أول امرأة تتولى هذا المنصب في عُمان.

وتحدث نادر زكي - الرئيس الإقليمي لشركة بي. بي. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: "يُسعِدنا أن نُرحِّب بنجلاء زهير الجمالي كرئيسة لشركة بي. بي. عُمان. إذ ستسهم خبرتها الواسعة في دعم خططنا لتنمية قطاع الطاقة في السلطنة. وتعد هذه لحظة فارقة للشركة، حيث أن نجلاء ستصبح أول امرأة عُمانية تتولى هذا المنصب في عُمان. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر ليوسف محمد العجيلي على قيادته للشركة؛ متمنياً له كل التوفيق في تقاعده بعد أكثر من 39 عاماً في القطاع؛ وأكثر من 10 أعوام معنا في الشركة."

من جانبها صرحت نجلاء زهير الجمالي: "سعيدة بإنضمامي لشركة بي. بي. عُمان؛ والعمل مع فريق الشركة للمساهمة في توفير حوالي ثلث إنتاج عُمان من الغاز؛ وكذاك للعمل مع حكومة السلطنة وشركائنا لتنمية عملياتنا في البلاد."

وستنظم نجلاء زهير الجمالي للشركة في مطلع شهر سبتمبر القادم، حيث ستبدأ بالقيام بمهامها الكاملة بعد إتمام المرحلة الانتقالية مع يوسف العجيلي الذي سيتقاعد بنهاية هذا العام.

