دبي- أعلن بنك باركليز اليوم عن تعيين فرزاد بيليموريا رئيساً لوحدة الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتولى قيادة أعمال الخدمات المصرفية الخاصة للبنك، والإشراف على فريق العمل المحلي وإدارة أطر الحوكمة فيه ودفع نمو الوحدة في دولة الإمارات، بما يرسخ موقعها كمركز استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والممرات المالية الدولية. ومن المقرر أن يباشر فرزاد مهامه من دبي بدءاً من 1 يوليو المقبل بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، على أن يرفع تقاريره مباشرةً إلى أنابيل برايد، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك باركليز.

ويمتلك فرزاد معارف وخبرات واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في قطاع الخدمات المالية، حيث عمل في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد. وقبل انضمامه إلى باركليز، كان يشغل منصب المسؤول التنفيذي الأول ورئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات لدى بنك إتش إس بي سي، حيث قاد استراتيجية البنك في الدولة. وخلال فترة عمله مع إتش إس بي سي، أقام في الإمارات لأكثر من عقدين، وأشرف على الفريق الذي أسس مكاتب وحدة الخدمات المصرفية الخاصة لبنك إتش إس بي سي (سويسرا) (HSBC Private Bank Suisse) في مركز دبي المالي العالمي، وأبوظبي العالمي (ADGM). كما أطلق أول مركز محلي لتسجيل المعاملات المصرفية الخاصة لبنك إتش إس بي سي في دولة الإمارات، وتولّى إدارة نمو الخدمات المصرفية المخصصة للهنود غير المقيمين في المنطقة، وأدار مجموعة من أكبر المحافظ الاستثمارية للعملاء من ذوي الثروات الفائقة.

وبهذه المناسبة، قالت أنابيل برايد، رئيس وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في بنك باركليز: "تزخر منطقة الشرق الأوسط بفرص النمو الاستراتيجية لبنك باركليز، نظراً لتنامي تأثيرها على الأسواق العالمية وارتفاع معدلات توليد الثروات. ويسرنا انضمام فرزاد إلى فريقنا حيث سيشكل إضافة قيّمة لما يحمله من خبرات عميقة بالسوق المحلية، فضلاً عن نهجه القيادي المتميز. وتعكس هذه الخطوة التزامنا وتطلعاتنا لمواصلة تعزيز مكانة المنطقة على رأس أولوياتنا وتسريع خططنا التوسعية في دولة الإمارات".

من جانبه، قال خالد الدباغ، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نتطلع إلى انضمام فرزاد إلى فريق العمل والاستفادة من خبراته ومعرفته الواسعة بالسوق لمواصلة تعزيز النمو وتقديم خدمات متميزة وقيمة مضافة لعملائنا".

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