أعلنت اليوم شركة سيكو المالية، الرائدة في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية الواقع مقرها في الرياض والمرخصة من قبل هيئة سوق المال السعودية (ترخيص رقم 08096-37) ، عن تعيين زياد ملك في منصب رئيس ادارة الخدمات المصرفية الاستثمارية.

يملك الاستاذ زياد خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال تمويل الشركات، وتقديم الخدمات الاستشارية للصفقات، وقيادة فرق العمل متعددة التخصصات، وتقديم المشورة والاستشارات حول الصفقات المعقدة، وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال.

وفي منصبه الجديد، سوف يقود الأستاذ زياد إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو المالية، حيث سيشرف على مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية المالية، بما في ذلك صفقات الاندماج والاستحواذ، وأدوات الدين، والطروحات العامة الأولية، وإعادة هيكلة الميزانيات، والإدراج المزدوج، والاكتتابات الخاصة، وخدمات تقييم الأعمال.

بهذه المناسبة، قال الاستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "إن الخبرات الواسعة التي اكتسبها زياد سوف تسهم في الارتقاء بخدماتنا المصرفية الاستثمارية، كما أنها تتماشى مع جهودنا الرامية إلى تعزيز النمو في المملكة العربية السعودية. وبينما نواصل دعم الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء المملكة، فإننا نلتزم بتوفير خدمات مصرفية استثمارية عالية الجودة والكفاءة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لعملائنا."

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال الأستاذ زياد ملك: "إنني أتطلع إلى التعاون مع فريق العمل في سيكو المالية لتعزيز الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة وتوفير حلول استراتيجية مصممة خصيصًا لدعم قدرة عملائنا على مواكبة الأسواق المالية متسارعة النمو."

نبذة عن سيكو المالية

تعد سيكو المالية شركة متخصصة في الخدمات المالية الشاملة وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات، والمنتجات للأفراد والمؤسسات والشركات. يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 100 مليون ريال سعودي، وقد تأسست كشركة مساهمة مغلقة في الرياض، المملكة العربية السعودية تحت سجل تجاري رقم 1010259328. سيكو المالية حاصلة على (ترخيص رقم 08096-37)، من هيئة السوق المالية، وقد بدأت عملياتها في 20 يونيو 2009م ، وهي مرخصة لممارسة مجموعة واسعة من أنشطة أسواق رأس المال، مثل الترتيب، و المشورة، وحفظ الأوراق المالية، والتعامل، وإدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق والحفظ. تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لدى سيكو المالية إلى 6.6 مليار ريال سعودي (كما في 31 مارس 2025م) في مختلف الصناديق والمحافظ التقديرية. وتهدف الشركة إلى خدمة عملائها ومساعدتهم على

تحقيق أهدافهم الاستثمارية من خلال المعاملات الاستثمارية الراسخة القائمة على الأبحاث، والخدمات المالية الاستشارية المميزة التي تركز على تحقيق صالح العملاء، وتعزيز الأداء العالي. سيكو المالية مملوكة بنسبة 100% من سيكو ش.م.ب (م) البحرين، وهي أحد أبرز البنوك الإقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع أصول تحت الإدارة تزيد عن 8 مليار دولار أمريكي.

