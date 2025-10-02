يأتي التعيين عقب اختتام باولو كازاماسيما لفترة قيادته للجمعية، والتي تميزت بإسهاماته البارزة في دفع استراتيجيتها وترسيخ أسس الحوكمة وتعزيز حضورها على الصعيدين الإقليمي والدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ("ميرا") اليوم، عن تعيين رضا افتخاري في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للجمعية، على أن يُباشر مهامه في أكتوبر 2025.

ويتولى افتخاري منصبه الجديد خلفاً للرئيس التنفيذي الحالي، باولو كازاماسيما، الذي اختتم فترة قيادته للجمعية خلال مؤتمرها السنوي وجوائز علاقات المستثمرين الذي أقيم في العاصمة العُمانية مسقط يوميْ 24 و25 سبتمبر 2025. وعبّر مجلس الإدارة عن شكره وامتنانه لباولو على قيادته المتميزة وإسهاماته البارزة في دعم مسيرة نمو الجمعية وتعزيز حضورها الدولي خلال فترة توليه للمنصب، حيث تم تكريمه رسمياً خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، قال أندرو تاربك، رئيس مجلس إدارة الجمعية: "يسرّنا تعيين رضا في منصب الرئيس التنفيذي، فهو من أبرز الخبراء المتمرسين في مجال علاقات المستثمرين ويتمتع بمؤهلات وخبرات واسعة ستُسهم بلا شك في دعم مسيرة الجمعية وتوسيع قاعدة أعضائها. كما نشكر جميع المتقدمين الذين شاركوا في عملية الترشيح الدقيقة التي أشرفت عليها لجنة الترشيحات التابعة للمجلس، وشهدت مستوىً عالياً من التنافسية والكفاءة. ونود أن نعبر عن امتناننا وتقديرنا لما قدّمه باولو خلال فترة قيادته، فقد أظهر التزاماً وجهداً مستمراً في تطوير الجمعية، ونتطلع إلى مواصلة رضا لهذه المسيرة بكفاءة واقتدار".

ويحمل رضا افتخاري أكثر من 18 عاماً من الخبرة الدولية في تقديم المشورة لمجالس الإدارة وفرق الإدارة التنفيذية حول تعزيز مشاركة المساهمين، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب قيادية عُليا في مؤسسات عالمية رائدة في مجال استشارات الشركات والمساهمين، حيث قدّم المشورة في أكثر من 500 حملة بارزة تتعلق بعمليات الدمج والاستحواذ، والتواصل مع المساهمين، وحوكمة الشركات.

وشغل افتخاري مؤخراً منصب مدير الاستشارات في مجالات الاندماج والاستحواذ، وحملات التواصل مع المساهمين، والحوكمة لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال" في لندن، حيث اضطلع بدور محوري في تطوير قسم الاستشارات، وساهم في إنجاح عدة صفقات استراتيجية دولية بارزة، تخطّت قيمتها الإجمالية 250 مليار دولار أميركي، بما في ذلك صفقات شارك فيها عدد من أكبر المستثمرين الاستراتيجيين في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، يمتلك افتخاري أيضاً خبرة أكاديمية واسعة، حيث شارك كمحاضر زائر في كلية إدارة الأعمال في "إمبريال كوليدج"، وتحدث في عدة مؤتمرات دولية متخصصة في الحوكمة والدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال.

ويحمل رضا افتخاري شهادة ماجستير إدارة أعمال تنفيذية من كلية إدارة الأعمال في "إمبريال كوليدج"، وشهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في علوم الحاسوب. كما شارك كعضو ومساهم في جمعية علاقات المستثمرين في المملكة المتحدة، ومعهد المديرين ومعهد الحوكمة.

وعلّق رضا افتخاري على تسلّمه المنصب قائلاً: "يشرفني أن أتولى قيادة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في مرحلة تشهد فيها أسواق المال الإقليمية تحولات لافتة ونمواً غير مسبوق. ومع تزايد نشاط الاكتتابات العامة إلى مستويات قياسية واتساع اهتمام المستثمرين، والتركيز المتنامي على الحوكمة والاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أصبحت علاقات المستثمرين تضطلع بدور أكبر باعتبارها أداة محورية في دعم تطور الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين".

وأضاف: "أتطلّع إلى التعاون مع مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية، وكافة الجهات المعنية، للبناء على الأسس المتينة التي وضعتها الجمعية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة. سنعمل معاً على مواصلة دعم وتطوير علاقات المستثمرين في المنطقة".

ويؤكد هذا التعيين الاستراتيجي التزام الجمعية المستمر بالنهوض بعلاقات المستثمرين وتعزيز تطوّر أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)

جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ("ميرا" أو "الجمعية") هي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى النهوض بمهنة علاقات المستثمرين والارتقاء بالمعايير الدولية لحوكمة الشركات. وتركز رسالة جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) على تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وزيادة كفاءتها وجاذبيتها. وتعمل الجمعية على تحقيق مستهدفاتها من خلال تعزيز الحوار بين الأعضاء وتشجيع مجتمع علاقات المستثمرين على مشاركة وتبادل أفضل المعايير العالمية والممارسات في مجال علاقات المستثمرين. وتدعم الجمعية الشركات من خلال برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات، وذلك بالتعاون مع الأسواق المالية والبورصات والهيئات التنظيمية ومختلف الجهات الأخرى المشاركة في السوق، فضلاً عن مجتمع أعضائها وشبكة فروعها في مختلف البلدان.

