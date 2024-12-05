الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت تشابمان فريبورن عن تعيين السيد لاينس دوفيدينس رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في إطار تعزيز نمو أعمالها في المنطقة.

عمل دوفيدينس في عدة مناصب سابقة منها الرئاسة التنفيذية ورئاسة العمليات التجارية في مجموعة أفيا سولوشنز، الشركة الأم لشركة تشابمان فريبورن، قبيل انضمامه إلى الشركة في العام 2022 حاملًا معه خبرة تزيد عن 16 سنة.

صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة تشابمان فريبورن السيد اريك ارباخر: "لعب لاينس دوراً حيوياً في جميع شركات مجموعة أفيا سولوشنز في الفترة الممتدة بين العام 2007 والعام 2023 بحيث ساهمت جهوده في تعزيز نمو الأعمال والتوسع الجغرافي، لذا فهو مؤهل لبدء العمل كرئيس لتشابمان فريبورن في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا."

عمل دوفيدينس في منصب نائب الرئيس التنفيذي في تشابمان فريبورن للتأجير قبل التعيين الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور.

علق السيد دوفيدينس على خبر تعيينه قائلاً "أتطلع إلى العمل مع الفريق في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز نمو الأعمال في المنطقة. إن تشابمان فريبورن شركة استثنائية، وسيكون من دواعي سروري الإشراف على توسعة افقها في مثل هذا الوقت المثير في قطاع الطيران."

أعلنت تشابمان فريبون في وقت سابق من هذا الشهر عن تعيين برناردو نونيس،رئيسًا للعمليات في المجموعة.

المزيد حول تشابمان فريبورن:

تأسست مجموعة تشابمان فريبورن في المملكة المتحدة سنة 1973. تمتلك الشركة مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا. تتخصص تشابمان فريبورن في مجال شحن البضائع واستئجار الطائرات لقاعدة عملاء واسعة ، بما في ذلك وكلاء الشحن والشركات متعددة الجنسيات والحكومات والوكالات الإنسانية وغيرها في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى خدمات الشحن، تقدم تشابمان فريبورن خدمات ركاب متخصصة بما في ذلك استئجار الطائرات الخاصة لسفرالمديرين التنفيذيين والطائرات الكبيرة لتناوب الطاقم والسفر الجماعي الدولي، بالإضافة إلى خدمات البريد السريع. تشابمان فريبورن هي جزء من مجموعة أفيا سولوشنز، أكبر مزود للطائرات والطاقم والصيانة والتأمين في العالم، بأسطول يتكون من 213 طائرة. تقدم المجموعة أيضًا عددًا من خدمات الطيران بما في ذلك الصيانة والإصلاح وتدريب الطيارين والطاقم والمناولة الأرضية بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بها. تعمل المجموعة في جميع أنحاء العالم بدعم من 12000 متخصص في الطيران من ذوي المهارات العالية.

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