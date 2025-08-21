القاهرة، أعلنت مجموعة شركات عربية - الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي والتجاري والمقاولات - عن تعيين السيد/ إسلام خميس رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني (قطاع التطوير)، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الانطلاق لمرحلة جديدة من الحوكمة المؤسسية والنمو المستدام والابتكار والتوسع، لتعزيز مكانة المجموعة وخدمة شرائح أكبر من العملاء وتحسين وتطوير تجربة العملاء الحاليين.

ويمثل انضمام "خميس" إلى فريق قيادة المجموعة نقطة هامة في مسيرتها، لما يتمتع به من خبرة مهنية واسعة تتجاوز 20 عامًا في قطاع التطوير العقاري، شغل خلالها مناصب قيادية في عدد من كبرى شركات القطاع بداخل و خارج مصر، إذ يتميز بتركيزه على تحقيق النتائج، وقيادة تحولات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة، وتوسيع نطاق الأعمال، وتحقيق معدلات نمو ملموسة.

شغل "خميس" سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لعدة شركات، حيث قاد خطط التحول الاستراتيجي من التطوير التجاري إلى قطاع التطوير السكني، إلى جانب زيادة وتيرة الإنشاءات، كما قاد تحولات شاملة في منظومات الحوكمة المؤسسية، مما مكن الشركات من تعزيز قابليتها للتمويل، ورفع معدلات المبيعات، وخفض تكاليف التنفيذ.

بالإضافة إلى ذلك، أسهم في تحويل إحدى الشركات إلى مطور تجاري رائد من خلال وضع خطة عمل خمسية واضحة وربطها بمؤشرات أداء دقيقة لكل قسم، كما وضع توجهًا استراتيجيًا جديدًا وأطلق خطة عمل عشرية شاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وعمل على تحسين كفاءة محفظة الأصول الواسعة من خلال تطبيق أدوات جديدة لقياس الأداء والمؤشرات الرئيسية.

تشمل خبرات "خميس" المتنوعة أيضًا قيادته لإدارة أصول العقارات في شركة "ماونتن فيو"، حيث أدار خطة شاملة لتنويع الأعمال والإيرادات من خلال مبادرات استراتيجية في مجالي التطوير والإشراف على إدارة الممتلكات والمرافق. وتستند هذه النجاحات إلى خبرات متنوعة في مجالات التطوير والبناء وإدارة سلسلة التوريد.

يحمل إسلام خميس إلى "شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني" رؤية تنموية ترتكز على الابتكار في تصميم وتشغيل المجتمعات العمرانية، والتوسع في الأسواق الواعدة، و تتطوير تجربة العملاء من خلال الحلول الذكية، ويعتزم قيادة إطلاق عدد من المشروعات الجديدة في مواقع استراتيجية، على رأسها مشروع عملاق متعدد الاستخدامات (سكني، تجاري، إداري، فندقي) بالعاصمة الإدارية الجديدة يطبق مفهوم "الحياة الذكية"، ومشروع عقاري فاخر في منطقة التجمع السادس، بالإضافة إلى تطوير وحدات "فيرمونت جيزة ريزيدنسز"، التي تقدم تجربة سكنية فندقية بمستوى عالمي. فضلاً عن بناء شقق فندقية في الساحل الشمالي تحت إدارة العلامة الفندقية "راديسون" لتعكس مفهوم "الرفاهية الساحلية" بأسلوب عصري.

علاوة على ذلك، تتجه مجموعة عربية لتوسعات جديدة ضمن محفظة مشروعاتها القائمة، التي تشهد طلبًا متزايدًا من العملاء، بما في ذلك شقق جاهزة للسكن في امتداد سيرا داخل صن كابيتال، في موقع متميز يربط بين الراحة والحيوية، إلى جانب تنفيذ المرحلة الرابعة و الاخيرة من "بانجلوز" الساحل الشمالي، بإطلالات بحرية ومساحات متنوعة للعائلات. ومشروع ليرا بارك في إلورا في مدينة الشيخ زايد الجديدة، الذي يقدم مفهوم "الحدائق الحضرية" في بيئة مستدامة.

ويأتي هذا التعيين ضمن استراتيجية المجموعة لمرحلة أكثر تكاملًا في الأداء المؤسسي والابتكار العمراني، مع التركيز على التحول الرقمي في إدارة المشروعات، وتبني معايير الاستدامة، وبناء مجتمعات تلبي تطلعات الجيل الجديد.

نبذة عن مجموعة شركات عربية :

تُعد مجموعة شركات عربية من أبرز الكيانات الرائدة في مجالات التطوير العمراني والعقاري والسياحي، إلى جانب قطاع المقاولات. وتمتلك المجموعة محفظة أراضٍ استراتيجية تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع.

منذ انطلاقتها، نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها بقوة داخل السوق المصري، حيث طوّرت أكثر من 30 مشروعًا سكنيًا وسياحيًا وإداريًا وتجاريًا في شرق وغرب القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي. وقد انعكس هذا التوسع على ثقة العملاء، لترسخ عربية مكانتها كشريك موثوق يعتمد عليه. وتمكنت المجموعة من تطوير ما يزيد عن 30 ألف وحدة، وذلك لحرصها الشديد على تلبية تطلعات عملائها. كما تخطط المجموعة للتوسع في القطاع الفندقي، مستهدفةً إنشاء أكثر من 5,000 غرفة ووحدة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة.

-انتهى-

#بياناتشركات