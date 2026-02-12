المنامة، مملكة البحرين، أعلنت شركة استيراد كابيتال ليمتد ("استيراد كابيتال")، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول من الفئة (3A) مقرّها مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، عن تعيين السيد أسد أفتاب في منصب الرئيس التنفيذي، حيث سيتولى الإشراف على المرحلة التأسيسية للشركة وقيادة تطوير وتنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتُعد استيراد كابيتال شركة تابعة لشركة استيراد الاستثمارية ("استيراد")، وهي مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) لتقديم خدمات إدارة الأصول والاستشارات المالية، وذلك وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. ويعكس تأسيس الشركة توجه استيراد نحو تعزيز حضورها في المراكز المالية الإقليمية وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية.

ويمتلك السيد أسد أفتاب خبرة تمتد لأكثر من 16 عامًا في مجالات الاستثمار العقاري والاستثمارات الخاصة والخدمات المالية، قضى منها أكثر من 13 عامًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتمتع بسجل مهني حافل في هيكلة الاستثمارات وإدارة المحافظ. وخلال السنوات الخمس الماضية في مجموعة استيراد، أشرف على أصول مُدارة تجاوزت 400 مليون دولار أمريكي، كما قاد خلال العام الماضي عمليات تخارج ناجحة بقيمة تقارب 110 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نهجًا منضبطًا في التنفيذ وتحقيق قيمة مستدامة.

ويحمل السيد أسد أفتاب شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA)، وزمالة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (FCCA) في المملكة المتحدة، كما أتم برنامج العقار من كلية سعيد لإدارة الأعمال – جامعة أكسفورد، مما يعزز خبرته الاستراتيجية في الاستثمار العقاري وإدارة الأصول.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد الاستثمارية ورئيس مجلس إدارة استيراد كابيتال، قائلًا: "يُمثل تأسيس استيراد كابيتال خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع الإقليمي، ويؤكد التزامنا بتعزيز قدراتنا في إدارة الأصول بما يخدم مستثمرينا وشركاءنا، مستفيدين من البيئة الحيوية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي."

وأضاف بالقول: "نحن على ثقة بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها السيد أسع أفتاب في مجالات الاستثمار وإدارة المحافظ ستسهم في بناء منصة استثمارية متكاملة قادرة على تحقيق قيمة مضافة واستدامة طويلة الأمد، بما ينسجم مع رؤية استيراد الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل وتعظيم العوائد للمساهمين."

وتسعى شركة استيراد كابيتال إلى ترسيخ مكانتها كمركز متخصص في إدارة الاستثمارات الإقليمية والدولية، من خلال تحديد وهيكلة وإدارة فرص استثمارية نوعية في مجالات الاستثمارات الخاصة والعقارات، والاستثمارات الاستراتيجية، بما يدعم أهداف استيراد في تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل لمساهميها وشركائها.

وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية استيراد لتعزيز حضورها الإقليمي في قطاع الخدمات المالية والاستثمارية، وترسيخ مكانتها كمجموعة استثمارية رائدة تتمتع بسجل حافل في إدارة الأصول وتطوير الفرص الاستثمارية النوعية.

نبذة عن شركة استيراد الاستثمارية

شركة استيراد الاستثمارية "استيراد" هي شركة استثمارية رائدة في مملكة البحرين، تأسست عام 1973م، وهي مدرجة في بورصة البحرين. وتتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات في مجالات العقارات، والأسهم الخاصة، والأسواق العامة، وتستثمر في أصول عالية الجودة وقطاعات نمو في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. وتلتزم الشركة، مسترشدةً بمبادئ استثمارية منضبطة وحوكمة قوية، بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وللأسواق التي تخدمها.

