في إطار حرصه على تحقيق نمو مستدام، وتأهيل القيادات الوطنية المتميّزة، وترسيخ مكانته في السوق الكويتي، أعلن بنك برقان تعيين السيد/ بدر محمد علي بمنصب مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية بنك برقان للارتقاء بقطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتمكين الكفاءات الوطنية من تقلّد المناصب القيادية، فضلاً عن ترسيخ استثماره طويل الأمد في القطاع المصرفي المحلي.

ويتمتّع السيد/ بدر محمد علي بخبرة مصرفية عريقة تمتدّ لما يقارب العقدين في القطاع المصرفي الكويتي، سجّل خلالها مسيرة حافلة بالإنجازات في الخدمات المصرفية الشخصية، وإدارة شبكات الفروع، والعمليات، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الحوكمة الرقابية. وقد تولّى طوال مسيرته المهنية الإشراف على عمليات الفروع على مستوى البلاد، وقيادة مبادرات نمو الودائع والمبيعات، وإدارة شبكات أجهزة السحب الآلي، فضلاً عن وضع استراتيجيات استقطاب العملاء والحفاظ عليهم. كما نجح في تنفيذ برامج رئيسية للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة المصرفية الأساسية، مما ساهم في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

علاوة على ذلك، لعب السيد/ بدر دوراً محورياً في تعزيز أطر الحوكمة، والامتثال الرقابي، وإدارة المخاطر في بيئات مصرفية معقدة، مما ساهم في دعم المرونة المؤسسية وتحقيق النمو المسؤول. كما يحمل مؤهلات علمية من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، ما يجسد حرصه الدائم على مواصلة التطور وتحقيق التميز الاستراتيجي.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، صرّح السيد/ نقيب أمين مدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، قائلاً: "تظلّ الخدمات المصرفية الشخصية ركيزة أساسية في استراتيجية نمو بنك برقان، وجزءاً أصيلاً من التزامنا بتقديم تجارب مصرفية متميزة تتمحور حول العميل في الكويت. إن تعيين السيد/ بدر يعكس تركيزنا المتواصل على تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز سياسة "تكويت" المناصب القيادية. وبفضل خبرته الواسعة في هذا القطاع، إلى جانب مهاراته العالية في التحول الرقمي والعمليات التشغيلية، سيلعب السيد/ بدر دوراً حيوياً في تطوير حلولنا المصرفية للأفراد ودعم الطموحات الاستراتيجية طويلة الأمد للبنك".

ومن جانبه، قال السيد/ بدر محمد علي: "يشرّفني الانضمام إلى أسرة بنك برقان في هذه المرحلة المهمة من مسيرة نموه وتطوره. وأتطلع إلى العمل الوثيق مع فريق العمل للارتقاء بما نقدّمه من خدمات ومنتجات مصرفية للأفراد، وتعزيز علاقاتنا مع قاعدة عملائنا، ومواصلة بناء قيمة مضافة مستدامة تنعكس إيجاباً عليهم وعلى كوادرنا والسوق الكويتي بمختلف قطاعاته".

تجدر الإشارة إلى أن هذا التعيين يؤكد التزام بنك برقان المتواصل بتطوير الكوادر القيادية الوطنية، والمضي قدماً في استراتيجيته التي تضع العميل في صدارة اهتماماته، فضلاً عن تعزيز دوره كشريك فاعل في دعم القطاع المصرفي الكويتي ومسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.

-انتهى-

#بياناتشركات

نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في الكويت عام 1977 كبنك تقليدي يركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. وما زال يقدّم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان، وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، وبنك تونس العالمي (تونس)، بنك برقان - تركيا (تركيا)، وبنك الخليج المتحد (البحرين). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استناداً إلى قيم المسؤولية، الشفافية، روح الفريق، الشغف التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعاً بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة LEED v4.1 O+M: EB الذهبية عن مقرّه الرئيسي، إلى جانب حصوله على شهادة ISO/IEC 27001: 2022 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، وشهادة ISO/IEC 27701: 2019 لأنظمة إدارة خصوصية المعلومات (PIMS)، وشهادة ISO/IEC 20000-1: 2018 لأنظمة إدارة خدمة تكنولوجيا المعلومات (ITSMS)، وشهادة الآيزو 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة لنظام إدارة الجودة (QMS)، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاً بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية. وإضافة إلى تلك الإنجازات، حصد البنك شهادة "أفضل بيئة للعمل®"، خلال عام 2023، وذلك اعترافاً بجهوده الدؤوبة وسعيه الدائم إلى تعزيز وتطوير رأسماله البشري وتوفير تجربة متميّزة ومتقدّمة لموظفيه، علماً بأنه أول بنك يحصل على هذه الشهادة في الكويت.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.