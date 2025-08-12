الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: يسر بنك الشارقة أن يعلن عن تعيين السيد ناصر سالم آل علي رئيساً تنفيذياً جديداً للخدمات المصرفية التجارية. في منصبه الجديد، سيتولى السيد آل علي قيادة أنشطة البنك في مجالي الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، ودفع خطط النمو الاستراتيجية عبر مختلف شرائح السوق، وتعزيز علاقات العملاء، وتوسيع فرص البيع التقاطعي. ويعكس هذا التعيين حرص البنك على استقطاب الكفاءات الوطنية الإماراتية، واستمراره في تعزيز فريق الإدارة العليا بأفضل الكفاءات المهنية.

يأتي انضمام السيد آل علي إلى بنك الشارقة تتويجاً لمسيرة مهنية متميزة في القطاع المصرفي تمتد لأكثر من 25 عاماً، اكتسب خلالها خبرة واسعة ودراية معمقة في شتى مجالات الخدمات المصرفية التجارية. وقد شملت إنجازاته الإشراف على صفقات واتفاقيات هامة، وتنفيذ مبادرات رقمية رائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ويتميز بفهم عميق لاحتياجات العملاء المؤسسيين، مما يؤهله لتقديم حلول مالية متطورة ومصممة خصيصاً لدعم أعمالهم. وسيعمل عبر منصبه الجديد على قيادة التوجه الاستراتيجي لبنك الشارقة فيما يتعلق بقطاع الخدمات المصرفية التجارية، بما يتماشى مع رؤية البنك، وأهدافه الربحية، ومتطلبات الامتثال التنظيمي. كما سيركز على رفع الكفاءة التشغيلية، وترسيخ ثقافة الأداء العالي، وبناء فريق عمل محترف قادر على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة.

وقبل انضمامه إلى بنك الشارقة، شغل السيد آل علي العديد من المناصب القيادية الرفيعة في مؤسسات مالية مرموقة، كان آخرها منصب العضو المنتدب الأول ورئيس الخدمات المصرفية التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك أبوظبي الأول. وقد سبق ذلك مسيرة مهنية امتدت لأكثر من عقدين مع بنك "إتش.إس.بي.سي"، حيث تقلد مناصب بارزة من بينها نائب الرئيس الإقليمي لتغطية عملاء الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، والعضو المنتدب ونائب رئيس الخدمات المصرفية التجارية في الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الخدمات المصرفية التجارية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، إضافة إلى مناصب قيادية أخرى.

تعليقاً على هذا التعيين، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: "يسعدنا انضمام ناصر إلى فريقنا القيادي. فخبرته الواسعة في القطاع البنكي، ورؤيته الاستراتيجية، وقدرته المثبتة على تحقيق النمو، تتماشى تماماً مع طموحاتنا لتطوير الخدمات المصرفية التجارية، ونحن نتطلع بثقة إلى الاستفادة من نهجه المبتكر وقيادته الفعّالة."

من جانبه، أعرب السيد ناصر آل علي عن حماسه لتولي المنصب الجديد قائلاً: "يشرفني الانضمام إلى بنك الشارقة في هذه المرحلة المحورية من مسيرته. لقد أسهمت عملية التحول الاستراتيجي الناجحة التي شهدها البنك خلال العامين الماضيين في إرساء أسس متينة لمواصلة النمو والابتكار، وإنني أتطلع للعمل مع فريق القيادة التنفيذية لتعزيز قدراتنا في مجال الخدمات المصرفية التجارية، كي نستمر في تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء."

يحمل السيد آل علي درجة الماجستير في البيانات الضخمة وتحليل الأعمال من كلية "إي.إس.سي.بي" للأعمال، وكذلك درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من معهد "السوربون-أساس" للقانون الدولي التابع لجامعة باريس. كما يحمل درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية مع تخصص في إدارة الأعمال من كليات التقنية العليا في دبي. وقد التحق السيد آل علي أيضاً خلال مسيرته بالعديد من برامج الإدارة التنفيذية لدى جامعات مرموقة مثل هارفارد، وأكسفورد، وإنسياد، وكلية لندن للأعمال، وغيرها. كما أكمل برنامجين قياديين رائدين (برنامج القادة الشباب، وبرنامج القادة المؤثرين) ضمن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.

