أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب)؛ ومقره المنامة بمملكة البحرين، إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 8 أغسطس 2025م. وقد تم تشكيل مجلس الإدارة من 11 عضواً، وذلك برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية لدى صندوق الاستثمارات العامة، وعضوية كلٍ من:

معالي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، نائب وزير العدل بالمملكة العربية السعودية.

الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي.

السيد راجيف كاكار، خبير مصرفي ومؤسس مشاريع في مجالات متنوعة، وعضو مجلس إدارة يوروبنك إيرجاسياس (اليونان).

السيد فرانك شواب، المؤسس المشارك لـ FinTechForum (ألمانيا)، وعضو مجلس إدارة لدى بنك Addiko في فيينا.

(ألمانيا)، وعضو مجلس إدارة لدى بنك في فيينا. الأستاذ سلطان بن عبدالملك آل الشيخ، رئيس قطاع المؤسسات المالية لدى قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة.

الأستاذ نزار بن محمد الساعي، رئيس مجلس إدارة كل من شركة كلام للاتصالات وشركة بوليكون البحرين.

معالي الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي، الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، ومستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

الأستاذة مرام بنت عايد الجهني، كبير الإداريين (المكلف) والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

الدكتور خالد بن داود الفداغ، عضو لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

الأستاذ أحمد بن محمد العنزي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة براق المالية (برق). بالمملكة العربية السعودية.

وقد صادق مجلس الإدارة خلال اجتماعه، المنعقد بتاريخ 21/08/2025م على تعيين معالي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة. كما أقر المجلس إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه وتعيين رؤسائها.

وأعرب الأستاذ فهد بن عبدالجليل آل سيف، رئيس مجلس الإدارة، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود نوعية واسهامات قيّمة طوال سنوات خدمتهم في المجلس، والتي كان لها أثر ملموس في تعزيز مكانة البنك إقليمياً ودولياً.

كما رحّب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء المجلس بعد إعادة تشكيله، معرباً عن تطلعه لمواصلة البناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، ودفع مسيرة البنك نحو مزيد من النمو والنجاح في هذه المرحلة المحورية من تاريخه. وأكد السيف إلى اعتزازه بالعمل جنباً إلى جنب مع الزملاء والزميلات في المجلس والإدارة التنفيذية على تطوير رؤى واستراتيجيات طموحة، تعزز مكانة البنك وتلبي تطلعات عملائه ومساهميه، وتدعم مسيرته نحو تحقيق أهدافه المستقبلية.

وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج الدولي”: نؤمن بأن النجاح الحقيقي يتحقق بشراكة وثيقة مع عملائنا ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير استراتيجيات طموحة تتوائم مع النمو المتسارع في المنطقة. كما نثق ثقة تامة بكفاءات فريقنا التنفيذي وقدرته على تحقيق إنجازات نوعية تسهم في بناء مستقبل واعد للبنك وعملائه".

