الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الاستثمار عن تعيين علي حمدان سجواني في منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الكفاءات المؤسسية في تحقيق رؤية البنك المستقبلية، وتأكيدًا على أهمية العنصر البشري في قيادة التحول والنمو المستدام.

بخبرة تتجاوز 25 عاماً في المؤسسات المالية على مستوى المنطقة، ينضم علي إلى بنك الإستثمار حاملاً معه رؤى متعمقة في بناء ثقافات مؤسسية قوية، وتشكيل فرق قيادية مؤثرة بقوة، ومواءمة استراتيجية الموارد البشرية مع الأداء المؤسسي. ويأتي انضمامه إلى الفريق الإداري للبنك في لحظة مفصلية، يواصل فيها البنك مسيرته نحو المزيد من التطوير والمواءمة والاستعداد للمستقبل والارتكاز على الكفاءات.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار: "نحن ننظر إلى الكفاءات كقوة استراتيجية قادرة على قيادة التغيير وصناعة الفرق. انضمام علي في هذا التوقيت يعكس التزامنا بإعادة تعريف تجربة الموظف، وبناء بيئة تُمكّن الجميع من الأداء والتميّز والقيادة من مواقعهم."

تمتد مسيرة علي سجواني المهنية لتشمل منجزات في مجالات مبادرات التوطين، والتحول الثقافي، وتطوير القيادات، وإعادة هيكلة المؤسسات، وكل ذلك انطلاقاً من نهج يضع الموظف في المقام الأول. وخلال عمله في سيتي بنك، ساهم في صياغة استراتيجيات القوى العاملة التي كانت استجابة عملية لاحتياجات الأعمال المتغيرة، مع تعزيز مسارات القيادة طويلة الأمد. ويتميّز أسلوبه بالوضوح والتعاون والتركيز على التأثير الملموس.

ويأتي هذا التعيين ضمن إطار تحوّل أوسع تتبناه إدارة الموارد البشرية في البنك، يتمثل في تطوير الفكر والنموذج التشغيلي ليُركز على تمكين الكفاءات وتفعيل رأس المال البشري كعنصر أساسي في النمو المؤسسي، دون تغيير رسمي في المسمى.

يُعد تعيين علي سجواني أحدث خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز أسس البنك، وتطوير القدرات الداخلية، وضمان وجود الفريق القيادي الداعم لرؤية بنك الإستثمار طويلة الأمد.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الإستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الإستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكاً استراتيجياً، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الإستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الإستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الإستثمار.

