مسقط- أكد بنك الاستثمار العُماني تعيين الفاضل محمد بن سلطان بن سالم الحبسي رئيسًا تنفيذيًا للبنك، بعد أن تولى قيادة أعماله خلال العام الماضي بصفته رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة.

ويأتي هذا القرار في في خطوة تعكس ثقة مجلس الإدارة في قيادته، واستمرارًا لمسيرة الأداء التي شهدها البنك خلال الفترة الماضية.

ويمتلك الحبسي خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات الاستثمار والأعمال الدولية، وخلال الفترة الماضية قاد توجهًا ركّز على ترسيخ كفاءة الأداء وتعزيز فعالية التنفيذ، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية في سلطنة عُمان.

وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن قرار التعيين يعكس ثقة المجلس في قيادة الحبسي، وفي ما تحقق من تقدم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن البنك ماضٍ في البناء على هذا المسار، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى.

ومن جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بثقة مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة الاستثمارية على المدى الطويل.

وأكد البنك استمراره في ترسيخ كفاءة التنفيذ، وتعزيز دوره في تطوير القطاع المالي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان ويسهم في تحقيق قيمة مستدامة.

