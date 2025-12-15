مسقط،– تُعلن الشركة العامة للتجارة والكهرباء ش.م.م (جينتكو) عن تعيين المهندس وائل بن أحمد اللواتي رئيسًا تنفيذيًا للشركة. ويبرز هذا التعيين توجه جينتكو لتعزيز حضورها في السوق العُماني، وتطوير عملياتها، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية بما ينسجم مع خططها المستقبلية ورؤيتها طويلة المدى. وتعد جينتكو ضمن أبرز الشركات الرائدة في تقديم حلول التوزيع والخدمات الهندسية وإدارة المرافق، وتمثل نخبة من العلامات التجارية العالمية في قطاعات متعددة. ويأتي اختيار مجلس إدارة الشركة للمهندس وائل اللواتي بفضل خبرته الواسعة وشخصيته القيادية ورحلته المهنية الحافلة بنجاحاتٍ حققها خلال إدارته للمؤسسات الكبرى وقدرته على بناء فرق عمل تُسهم في تحقيق نتائج مستدامة في أسواق تتسم بتسارع التغيير والمنافسة.

وتعليقًا على ذلك، قال مرتضى حسن علي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للتجارة والكهرباء (جينتكو): "نرحب بالمهندس وائل اللواتي الذي سيقود دفة الشركة مدفوعًا بسجل قيادي مميز وفهم عميق لآليات العمل المؤسسي وصناعة القرار بما يتماشى مع قيم وطموحات الشركة. ويضع مجلس الإدارة ثقته الكاملة في قدرة اللواتي على قيادة جينتكو نحو مرحلة جديدة من النمو وتعزيز مكانتها في السوق، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والتميز."

واكتسب المهندس وائل اللواتي مهاراته القيادية خلال رحلة وظيفية تمتد لأكثر من ٣٢ عامًا في قطاعات مختلفة تتضمن النفط والغاز، والسياحة، والتطوير العقاري، والاستثمارات، والتحول المؤسسي، والحوكمة، وتطوير الأعمال. كما شغل مناصب قيادية عليا في عددٍ من أكبر المؤسسات المحلية والدولية المرموقة مثل شركة عمران، والموج مسقط، وشركة تنمية نفط عمان، ومجموعة ماجد الفطيم، وداماك العقارية، وشركة موريا للتنمية السياحية. تمتد خبرات اللواتي في أكثر من 30 دولة، ويُعرف بنهجه العملي ودوره في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين القيادات العُمانية عبر برامج توجيه مهنية أحدثت أثرًا واضحًا في السوق.

ومن جانبه، قال المهندس وائل بن أحمد اللواتي: "أشكر مجلس الإدارة على هذه الثقة الكبيرة وأراها مسؤولية قبل أن تكون منصبًا. لطالما كان هدفي هو دعم نمو وتطور المؤسسات وفرق العمل لاكتشاف إمكاناتها الحقيقية، خصوصًا في بيئة تشهد تغيرات متسارعة وتتطلب قدرة أكبر على التكيّف. وتتوافق توجهات جينتكو الآن مع أولويات الحكومة ومع مستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، وهو ما يجعل هذه المرحلة محورية لمواصلة العمل الجماعي وفتح آفاق جديدة تُثمر فرصًا مستقبلية مستدامة".

هذا ويأتي تعيين المهندس اللواتي خلفًا للدكتور مثنى الدرّة، الذي قاد الشركة لما يقارب ١٧ عامًا، وأسهم خلال فترة عمله في تطوير المنظومات التشغيلية، وتوسيع قطاعات الأعمال، وتعزيز حضور الشركة في السوق. ويتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور الدرّة على ما قدمه من جهود وإنجازات.

وضمن خطتها المستقبلية، تركز جينتكو على توسيع شبكة التجزئة، وتعزيز قدراتها الرقمية، وتطوير شراكاتها مع العلامات التجارية العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم قيمة مستدامة لعملائها وشركائها في أنحاء السلطنة.

