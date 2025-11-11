دبي ، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الرمز، إحدى المؤسسات المالية البارزة في المنطقة، عن تدعيم مجلس إدارتها بانضمام السيد حازم بن قاسم، الذي يمتلك خبرة طويلة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً في قيادة واستثمار الشركات على مستوى الأسواق العالمية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وأعرب السيد ظافر الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة، عن ترحيبه بانضمام بن قاسم قائلاً:

"يسعدنا انضمام شخصية بهذه الخبرة والرؤية إلى مجلس إدارتنا. إن مسيرته الطويلة وإلمامه الواسع بأسواق العالم سيقدمان إضافة نوعية تساعدنا في توسيع أعمالنا وتعزيز مكانتنا الإقليمية والدولية."

ويمتلك بن قاسم سجلاً مهنياً حافلاً في تطوير وإدارة استثمارات كبرى في مختلف القطاعات حول العالم، مما يمنح مجلس إدارة الرمز منظوراً واسعاً يساعد الشركة على دراسة فرص نمو جديدة والاستفادة من التحولات العالمية في القطاع المالي.

ويشغل بن قاسم حالياً منصب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BlueFive Capital، وهي شركة دولية تُعنى بالاستثمار وإدارة الفرص المالية المتنوعة. وقبل تأسيسها، شغل منصب الرئيس التنفيذي المشارك في إنفستكورب، حيث قضى ما يقارب 30 عاماً وتولى خلالها قيادة مبادرات استثمارية في عدة أسواق عالمية، إلى جانب خبرة واسعة في العمل المؤسسي وعضوية المجالس.

كما يشغل حالياً عضوية عدد من الهيئات الدولية المرموقة، من بينها المجلس التنفيذي لكلية هارفارد كينيدي، ومجلس عمداء كلية الطب بجامعة هارفارد، والمجلس الاستشاري لمركز الشرق الأوسط في جامعة أكسفورد. وهو أيضاً مؤسس أول مكتب لجامعة هارفارد في العالم العربي، ومقره تونس.

ويأتي انضمام بن قاسم في إطار التزام الرمز بتطوير هيكل الحوكمة لديها، وجذب الخبرات العالمية التي تدعم خطط التوسع الإقليمي والدولي للمجموعة.

