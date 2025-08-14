الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن تعيين روان البتيري في منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد. وتأتي هذه الخطوة البارزة لتعزيز مسيرة نمو الاتحاد ودعم جهوده لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي رائد للألعاب والرياضات الإلكترونية، وذلك بالاستفادة من خبرتها الواسعة في القيادة الاستراتيجية وإلمامها العميق بقطاعي التكنولوجيا والترفيه.

ويمثل هذا التعيين خطوةَ مهمة في مسيرة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إذ يسهم في تحقيق طموحات المملكة الرامية إلى ريادة مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف إلى تطوير الكفاءات وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وبهذه المناسبة، أعربت روان البتيري، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن فخرها بهذا التعيين، قائلة: "يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وأعضاء المجلس على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها لتولّي هذه المهمة".

وأضافت البتيري: "لقد شهد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة نمواً استثنائياً بفضل الدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. ويغمرني الفخر لقيادة أحد أبرز الاتحادات في المملكة، وسنواصل السعي لتحقيق التميز وترسيخ مكانة المملكة كموطن للمواهب المتميزة ومركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية".

نبذة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية:

الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية هو الجهة المنظمة والمسؤولة عن تطوير قطاع ومجتمع الألعاب الإلكترونية في المملكة، ورعاية نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية السعوديين. وتصنف أنشطة الاتحاد ضمن مسارين متكاملين؛ يصب الأول في تطوير جميع مستويات اللاعبين المتنافسين بدءاً من المستوى المجتمعي ووصولاً إلى الرياضيين المحترفين الذين يمكنهم تحقيق التميز العالمي، فيما يركز الثاني على تطوير منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال تحفيز القطاع، وتمكين المواهب.

ومنذ تأسيسه في أواخر العام 2017، نظّم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية العديد من البطولات والفعاليات المحلية والدولية بأعلى المعايير، كما استقطب استثمارات قيمة من القطاع الخاص في المملكة، فضلاً عن عمله مع مطورين دوليين على تعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في السعودية.