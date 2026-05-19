أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت منصة التداول والاستثمار إيتورو عن تعيين نغم حسن في منصب محللة أسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستتولى نغم، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، تقديم تحليلات ورؤى حول الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بما يشمل الأسهم والسلع والعملات الرقمية. وتمتلك خبرة تمتد لست سنوات في قطاع الأصول الرقمية، مع خلفية قوية في التحليل الأساسي والاقتصاد الكلي.

ومنذ عام 2021، تقدّم نغم محتوى توعويًا حول العملات الرقمية عبر قناتها على يوتيوب «بِنت كوين»، بهدف تبسيط مفاهيم الأصول الرقمية وتعزيز فهمها لدى الجمهور. كما تُعد من الأصوات المعروفة في التعليق على الأسواق، حيث ظهرت في عدد من أبرز المنصات الاقتصادية والمالية عبر الإعلام الرقمي والتلفزيوني.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال جورج نداف، المدير التنفيذي لإيتورو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا انضمام نغم إلى إيتورو في وقت يشهد فيه الاهتمام بالأسواق المالية والأصول الرقمية نموًا متسارعًا في المنطقة. تجمع نغم بين الخبرة العميقة في قطاع العملات الرقمية والشغف بالتثقيف المالي والخبرة في صناعة المحتوى. كما أن حضورها الإعلامي وخبرتها في تحليل الأسواق سيشكلان إضافة مهمة لتعزيز المحتوى التحليلي الذي نقدمه ودعم المستثمرين في المنطقة».

من جانبها، قالت نغم حسن، محللة الأسواق لدى إيتورو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تُعد دولة الإمارات مركزًا حيويًا للقطاع المالي والأصول الرقمية، ما يجعلها بيئة مثالية لمتابعة وتحليل الأسواق الإقليمية والعالمية. وخلال السنوات الست الماضية، أدركت من خلال عملي في الأسواق المالية أهمية توفير تحليلات دقيقة وسهلة الوصول تساعد المستثمرين على اختلاف مستويات خبرتهم في اتخاذ قراراتهم. ويسعدني الانضمام إلى إيتورو والمساهمة في منصة تتيح لعدد أكبر من الأفراد التفاعل مع الأسواق عبر التعليم والتكنولوجيا وروح المجتمع».

