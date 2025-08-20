الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت شركة إن تي تي داتا، الرائدة عالميًا في مجال الأعمال الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات، عن تعيين مهند خطاب مديرًا عامًا للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا التعيين الاستراتيجي التزام إن تي تي داتا بدفع عجلة الابتكار وتعزيز تجربة العملاء وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي عبر القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة.

ويأتي هذا التعيين في مرحلة محورية بالنسبة لدولة الإمارات التي تواصل مسيرتها لتصبح واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية تقدمًا في العالم. ففي ظل الاستثمارات القياسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، ترسّخ الدولة مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية. ويؤكد قرار إن تي تي داتا بتعيين مدير عام مخصص للإمارات التزامها بتعميق حضورها المحلي والتوافق مع الأجندة الوطنية للدولة ونقل الابتكار العالمي إلى عملائها المحليين في وقت يشهد طلبًا متزايدًا على الحلول الآمنة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتوسع.

في هذا الصدد قال برجاق سويدان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى إن تي تي داتا: "يسعدنا الترحيب بمهند خطاب ضمن فريق القيادة في الشرق الأوسط، ففهمه العميق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات، إلى جانب سجله الحافل بالنجاح في تنفيذ مشاريع التطوير التكنولوجي واسعة النطاق وبناء فرق العمل عالية الأداء سيشكل إضافة نوعية تدعم نمو أعمالنا بالمنطقة."

يذكر أن مهند خطاب يمتلك خبرة تفوق 20 عامًا في مجال البنية التحتية الرقمية ومبيعات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وحلول الذكاء الاصطناعي، مما يجعله أحد القيادات المخضرمة في مجال التكنولوجيا. وقبل انضمامه إلى إن تي تي داتا، شغل مناصب قيادية عليا في شركة الخليج للحاسبات الآلية، حيث تولى مؤخرًا منصب مدير قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.

ومن جانبه قال مهند خطاب في تعليقه على التعيين: "يشرفني الانضمام إلى إن تي تي داتا في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث نواصل توسيع قدراتنا التقنية والخدمية في دولة الإمارات، وأتطلع للعمل عن كثب مع فريقنا الموهوب وشركائنا وعملائنا لدفع عجلة الابتكار وتحقيق نتائج مؤثرة والمساهمة في تجسيد رؤية الدولة لتكون ضمن الاقتصادات الرقمية الأكثر تقدمًا عالميًا. إن الأجندة الطموحة لدولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وابتكارات المدن الذكية - توفر منصة متينة تمكّن إن تي تي داتا من الإسهام بشكل فاعل في هذه المسيرة وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتقنيات المستقبلية والكوادر المؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل."

-انتهى-

#بياناتشركات