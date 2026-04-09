أعلنت إنفي لودجز، العلامة التجارية المتخصصة في الضيافةالخارجية التجريبية، عن تعيين مديرين جديدين ضمن فريقها القيادي، في خطوة تدعم نموها الاستراتيجي وتوسعها في كل من تنزانيا وزنجبار وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خلال عامي 2026 و2027.

تم تعيين ليان كيلي-مارتنز في منصب مديرة المبيعات والتسويق في أفريقيا، حيث تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في صناعة السفر والضيافة الفاخرة على مستوى القارة. وقد شغلت مناصب قيادية تجارية عليا لدى عدد من العلامات التجارية والعقارات المرموقة في مجال الضيافة، من بينها «كيب غريس - فندق تديره فيرمونت»، و«شلالات ماتيتسي فيكتوريا»، و«صن إنترناشونال»، إلى جانب مشاركتها البارزة في معرض "وي أر أفريقيا "، أحد أبرز المعارض التجارية المتخصصة في السفر الفاخر في أفريقيا. وتمتلك ليان سجلاً حافلاً في دفع نمو الإيرادات وتعزيز مكانة العلامات التجارية عبر الأسواق الدولية الرئيسية، بما في ذلك آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا الشمالية.

ستتولى ليان ضمن منصبها الجديد قيادة استراتيجية المبيعات والتسويق في إنفي لودجز عبر أفريقيا، مستفيدةً من خبرتها العميقة بالسوق وشبكتها الصناعية الواسعة في القطاع لتعزيز الحضور العالمي للعلامة، ودفع أدائها التجاري، ودعم خططها التوسعية الطموحة نحو وجهات جديدة

ولدعم هذه المرحلة الجديدة من النمو، تم كذلك تعيين شانواز بشير بمنصب مدير العمليات في إنفي لودجز، وهو وهو خبير في قطاع الضيافة الدولية الفاخرة مع مسيرة تمتد لأكثر من 20 عام في تشغيل النُزل وإدارة مشاريع ما قبل الافتتاح في أفريقيا وآسيا. وقد شغل مناصب إدارية عليا لدى عدد من النُزل وفنادق السفاري المرموقة، بما في ذلك أمان، كما تولى مؤخراً منصب المدير التنفيذي للعمليات لدى وايلد بليس أفريقيا في أوغندا للسفاري. ويتمتع شانواز بسجل حافل في تحقيق التميز التشغيلي عبر وجهات نائية وحساسة بيئياً، شملت غانا والهند وكينيا وتنزانيا وأوغندا، إلى جانب خبرته في بناء وتطوير فرق عالية الأداء قادرة على تحقيق توازن دقيق بين تقديم تجارب ضيوف استثنائية وتعزيز ممارسات السياحة المسؤولة

سيتولى شانواز بمنصبه الجديد الإشراف على عمليات إنفي لودجز عبر محفظتها المتنامية، معتمداً على خبرته في إدارة النُزل الفاخرة وشغفه بالسياحة المستدامة لضمان وفاء كل وجهة بوعد العلامة بتقديم تجارب ضيافة غامرة ومسؤولة، وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمعات المحلية.

وبهذا السياق، علّقت نويل حمصي، الشريك المؤسس لشركة إنفي لودجز، قائلةً: "يسعدنا انضمام ليان وشانواز إلى فريق إنفي لودجز، حيث يحمل كلٌ منهما خبرات عميقة وشغفاً أصيلاً بالضيافة المسؤولة المرتكزة على الطبيعة، بما ينسجم بشكل وثيق مع رؤيتنا. ومع دخولنا مرحلة جديدة من النمو والتوسع، نثق بأن خبراتهما المشتركة ستشكّل خطوة أساسية لتعزيز حضور العلامة في وجهات جديدة والوصول إلى شرائح أوسع، مع الحفاظ على التزامنا بتقديم تجارب ضيافة غامرة وذات معنى."

ومع مواصلة إنفي لودجز توسيع حضورها عبر بعضٍ من أبرز الوجهات الطبيعية حول العالم، تعكس هذه التعيينات التزام العلامة ببناء فريق عمل يجسّد قيمها ويعززها على مختلف المستويات.

نبذة عن إنفي لودجز - ENVI Lodges

إنفي لودجز ENVI Lodges علامة تجارية تتخذ من دبي مقراً لها، متخصصة في مجال الضيافة الخارجية التجريبية وإدارة النُزل والمخيمات الفندقية التي تقدم تجارب ضيافة استثنائية. تتخصص إنفي لودجز في تشغيل النُزل المستوحاة من الطبيعة مثل الخيام، الفيلات، وغيرها من وحدات الإقامة البديلة المتواجدة في أحضان الطبيعة. وتلتزم العلامة بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية، حيث تُدار جميع مشاريعها استناداً إلى سبعة ركائز مستدامة وضعتها الشركة، تشمل الاستخدام الواعي للموارد، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي. كما تؤمن إنفي لودجز بأن مستقبل السياحة يعتمد على إنشاء نُزل طبيعية هادفة تُسهم في رفاهية المسافرين، وتجديد البيئة، وابتكار تجارب هادفة تُثري ضيوفها وتُجسّد جوهر السفر الواعي والمسؤول. وتزامنًا مع خطط افتتاح منشآت جديدة خلال عام 2026 في زنجبار والسعودية وجنوب أفريقيا، تمضي إنفي لودجز قدمًا في توسيع حضورها ضمن وجهات طبيعية استثنائية حول العالم.

