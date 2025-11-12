مركز دبي سيتولى إدارة مخاطر الإنشاءات والتشغيل في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة ضمن وحدة متكاملة واحدة.

التوسّع يضمن تقديم خدمات متكاملة للعملاء في العمليات التشغيلية، مع استمرار مكتب سنغافورة في دعم العلاقات القائمة في قطاع الطاقة التقليدية وجميع المخاطر في قطاع الطاقة.

دبي: أعلنت شركة إتش دي آي جلوبال (HDI Global SE)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخص، تعيين جون موريل رئيساً لوحدة اكتتاب الطاقة والكهرباء في الشرق الأوسط، وذلك ضمن وحدة الطاقة والكهرباء متعددة التخصصات اعتباراً من 1 ديسمبر 2025. وسيتولى موريل، الذي يتخذ من دبي مقراً له، قيادة فريق متخصص في إدارة المخاطر الإنشائية والتشغيلية في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، ضمن وحدة متكاملة تجمع بين مختلف التخصصات تحت مظلة واحدة.

ويأتي هذا التعيين في إطار استراتيجية" إتش دي آي جلوبال" لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، حيث يتمتع موريل بخبرة تزيد عن 14 عاماً في قطاعي الطاقة المتجددة والإنشاءات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى سجل حافل بالنجاحات. وينضم إلى فريق موريل شميلا شاكيـل، التي بدأت مهامها في 3 نوفمبر كمسؤولة اكتتاب في مجال الطاقة ضمن المركز الجديد في الشرق الأوسط. وستستفيد الوحدة من القيمة المضافة الشاملة التي تقدمها الشركة، بما في ذلك البرامج الدولية، والشركات القابضة وحلول إدارة المخاطر البديلة لتلبية احتياجات القطاع المتغيرة.

وفي هذا السياق، قال فرانز آدامتشيك، الرئيس العالمي لوحدة الطاقة والكهرباء: "سيحظى عملاؤنا بخدمة متكاملة وسريعة بفضل وحدة الطاقة والكهرباء متعددة التخصصات. وبفضل خبرة جون الواسعة، سنعزز من قيمة خدماتنا المقدمة للعملاء والشركاء."

من جانبه، قال جون موريل: "تدير إتش دي آي جلوبال وحدة متخصصة للطاقة والكهرباء على مستوى العالم، ويبرز الشرق الأوسط كأحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي. أتطلع إلى ترسيخ حضورنا الإقليمي وتقديم حلول متكاملة ورؤى استراتيجية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء والشركاء في المنطقة. ويسعدني كذلك أن أرحب بانضمام شميلا شاكيل إلى الفريق".

ومنذ انطلاق عملياتها في دبي قبل 16 شهراً، رسخت إتش دي آي جلوبال مكانتها كشريك مفضل في التحول بالمنطقة. ومع استمرار نمو عملياتنا في دبي، سيواصل مكتب سنغافورة تقديم الدعم للعملاء الحاليين في قطاع الطاقة التقليدية وجميع العملاء في قطاع الطاقة التحويلية، لضمان استمرارية الخدمة وكفاءة إدارة الأصول المعقدة.

وبدوره، قال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب" إتش دي آي جلوبال" في دبي: "يشهد قطاع الطاقة والكهرباء في المنطقة زخماً استثنائياً يزخر بالفرص الواعدة، ونثق بأن التشكيلة الاستراتيجية الجديدة بقيادة جون ستسهم في تعزيز مسيرة النمو المستدام للشركة ضمن سوق الشرق الأوسط المتسارع والمتغير. كما أشكر فريق سنغافورة على دعمهم المتواصل في خدمة قاعدة عملائنا العالمية، بينما نواصل تركيزنا على توسيع شبكة علاقاتنا وبناء شراكات جديدة. ومع انضمام شميلا، دشّنا أولى خطواتنا الفعلية نحو تأسيس فريق محلي يتمتع بالكفاءة والجاهزية لدعم العملاء في تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية".

وأضاف أليكس تارانتينو، المدير العام لمكتب إتش دي آي جلوبال في سنغافورة: " تلتزم إتش دي آي جلوبال بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائها، مستفيدةً من قوة شبكتها العالمية. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع زملائنا في دبي لتطوير حلولنا ومنتجاتنا وخدماتنا في قطاع الطاقة والكهرباء في الشرق الأوسط كشريك رائد في مسيرة التحول والتطور. وزتوجه بجزيل الشكر إلى مدير الاكتتاب، إدموند بينستيد، الذي سيواصل أداء مهامه كجهة الاتصال الرئيسية مع عملائنا الحاليين".

تشكل مراكز الطاقة والكهرباء التابعة لـ إتش دي آي جلوبال ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الرامية إلى مواكبة العملاء عالمياً خلال مراحل التحول المتسارعة في قطاع الطاقة. ويمنح الهيكل المؤسسي المتكامل للشركة القدرة على ابتكار حلول تأمينية متقدمة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في القطاع. ومع توسع الشركة في الشرق الأوسط، تستثمر إتش دي آي جلوبال في نموذجها اللامركزي الذي يجمع بين الرؤية العالمية والتنفيذ المحلي، ما يضمن للعملاء تجربة خدمات سلسة وفعّالة منذ اللحظة الأولى. وتحافظ الشركة على استمرارية العلاقات مع قاعدة عملائها في مكتب سنغافورة، فيما يركز مكتب دبي على بناء شراكات جديدة لتعزيز الكفاءة وتحقيق أقصى قيمة للعملاء في المنطقة.

نبذة عن "إتش دي آي جلوبال"

بصفتها شركة رائدة في مجال خطوط التأمين المؤسسي والمتخصص، تقوم "إتش دي آي" بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية، والأسواق الوسيطة، والعملاء من المؤسسات وذلك من خلال توفير حلول تأمين مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وبالإضافة إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها "إتش دي آي" في الأسواق الألمانية والأوروبية، فإن لدى الشركة شبكتها العالمية "إتش دي آي جلوبال نتورك" التي تغطي أكثر من 175 دولة عبر مكاتبها الأجنبية والشركات الفرعية والتابعة لها، وشبكة الشركاء. ونظراً لكونها "شريك مسيرة التحول" فإن "إتش دي آي جلوبال" تدير نحو 5,300 برنامج دولي، وتزود عملائها متعددي الجنسيات بتغطيات في جميع أنحاء العالم.

تعتبر "إتش دي آي جلوبال" وحدة التأمين المؤسسي والمتخصص التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) وهي جهة تأمين رائدة منذ عدة عقود. وساهم موظفو هذه الوحدة الذين يزيد عددهم على 5,000 موظف تقريباً في توليد إيرادات تأمين (إجمالية) وصلت إلى 10.0 مليار يورو خلال عام 2024 (بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد منحت "تالانكس برايماري جروب" (Talanx Primary Group) درجة تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة (قوية جداً)، فيما قامت "إيه إم بيست" بإعطائها تصنيف A+ وتم إدراج "تالانكس إيه جي" في بورصة فرانكفورت على مؤشر (MDAX).

