دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كارشر، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا حلول التنظيف، عن ترقية جو لحود إلى منصب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المندمجة حديثاً. ويجمع هذا الإندماج الاستراتيجي 68 دولة تحت قيادة موحدة، لتنسيق أفضل في تلبية احتياجات القارتين المتنامية من منتجات كارشر الواسعة، الصناعية الإحترافية منها والمنزلية

من خلال دمج عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى كارشر إلى توفير حلول التنظيف المتقدمة و العصرية لديها بشكل أمثل. وتضع هذه الخطوة جميع منتجات كارشر، التي يزيد عددها عن 1000 منتج، بدءًا من أجهزة الغسيل بالضغط العالي وآلات غسيل وتجفيف الأرضيات الصناعية وصولًا إلى الروبوتات ذاتية التشغيل وآلات كنس الشوارع، تحت توجيهات وإشراف لحود. وتضمن هذه الهيكلة الإدارية حصول القطاعات الحيوية على دعم متخصص ومحلي وملائم، مثل الزراعة، وخدمات السيارات، ومقاولي خدمات المباني، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والضيافة، والصناعة، والخدمات العامة، وتجارة التجزئة، والنقل، والتعدين

يقود جو لحود، منذ عام ٢٠٢٠،عمليات شركة كارشر في الشرق الأوسط، محققاً تحولات جذرية من المقر الرئيسي للشركة في دبي. وقد تميزت فترة ولايته بنقلات نوعية في حجم الأعمال وتعميق الشراكات مع الجهات الحكومية والمهنيين ورواد الصناعة. وبهذا الدور القيادي الموسَّع، سيشرف الآن على التناغم الاستراتيجي المتكامل للقارة الأفريقية، وتوسيع نطاق التوزيع والدعم الفني لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الناشئة

بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الخطوة حضور كارشر الرسمي الحالي في مراكز اقتصادية رئيسية مثل مصر والمغرب وتونس وساحل العاج وجنوب إفريقيا وكينيا، كما تعمل في الوقت نفسه على تقوية شبكة موزعين واسعة النطاق تغطي القارة بأكملها

"إن توحيد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يُمكّننا من سرد قصة علامتنا التجارية بشكل متكامل. فنحن منظومة مرنة ومبتكرة تدعم احتياجات التنمية الوطنية وتلبي متطلبات التنظيف المنزلية اليومية في آن واحد. بدءاً من متعة تجربة غسيل السيارات في عطلة نهاية الأسبوع، وصولًا إلى تحديات غسيل معدات التعدين الثقيلة، نقدم رؤية مركَّزة على الكفاءة والاستدامة في كل ركن من أركان هاتين القارتين."

يمثل الدمج الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خطوة جريئة نحو الأمام في استراتيجية النمو العالمي لشركة كارشر. تحت قيادة لحود، تُحقق هذه الخطوة تناغم بين الخبرات الإقليمية وإمكانات السوق غير المستغَلَّة، مما يُنشئ مركزًا قويًا للدعم الفني والتوزيع. ومن خلال هذه الهيكلة التنظيمية لعملياتها، تُعزز كارشر دورها كشركة رائدة في مجال البنية التحتية الحديثة والحياة المستدامة. وبالنظر إلى المستقبل، يُبشر هذا الفصل الجديد بوفرة بالإمكانيات، ويدعِّم المنطقة بأكملها بالأدوات اللازمة لبناء غدٍ أكثر إشراقًا واستدامة.

نبذة عن كارشر الشرق الأوسط وأفريقيا

تُعدّ كارشر الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التنظيف. وتوظف هذه الشركة العائلية 17,000 شخص في 87 دولة، ولديها 170 شركة تابعة. كما تضمن أكثر من 50,000 مركز خدمة في جميع أنحاء العالم إمدادات مستمرة وشاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم. في عام 1935، وضع ألفريد كارشر حجر الأساس لنجاح باهر بتأسيس شركته. واليوم، تُعتبر كارشر الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التنظيف، وهي شركة عالمية كبرى ذات نشاط عالمي، حيث بلغ حجم مبيعاتها 3.483 مليار يورو في عام 2025. وعلى الرغم من انتشارها العالمي، إلا أن مقرها الرئيسي لا يزال راسخًا في ڤينيندن. افتتحت الشركة التابعة في الشرق الأوسط وأفريقيا أبوابها في عام 1998، وتُدير أعمالها في 68 دولة من مقرها الرئيسي في جبل علي، دبي. تشمل مجموعة منتجات كارشر أجهزة التنظيف بالضغط العالي، والمكانس الكهربائية، وأجهزة التنظيف بالبخار، وآلات كنس الشوارع، و آلات تنظيف الأرضيات، ومحطات غسيل السيارات، وأجهزة التنظيف بالثلج الجاف، وأنظمة الري، وأنظمة التنقية والتزويد لمياه الشرب. customercare.ae@karcher.com

