دبي، الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس تركيزها على تسريع النمو في أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، أعلنت "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التصميم والهندسة، عن تعيين ديفيد كيلجور في منصب مدير تطوير علاقات العملاء في وحدة أعمال المباني والأماكن، أبوظبي.

تشهد أبوظبي مرحلة من النمو المستدام لعدة سنوات، مدفوعة بحزمة من المخططات الرئيسية الكبرى إلى جانب محفظة قوية من مشاريع الإسكان والضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات وصولاً إلى عام 2028، ما يفتح آفاقاً واسعة ويخلق فرصاً واعدة عبر مختلف مراحل تنفيذ هذه المشاريع.

انطلاقاً من منصبه الجديد، سيعمل ديفيد على تبني نهج أكثر تنظيماً لتطوير علاقات العملاء، من خلال التحول من التفاعل القائم على الفرص إلى استراتيجية نمو قائمة على بناء العلاقات المستدامة مع العملاء. كما سيركز ديفيد على تعزيز تدفق المشاريع والفرص المستقبلية، فضلاً عن تحسين معدلات الفوز بعقود المشاريع، واستقطاب عملاء استراتيجيين جدد، إلى جانب توطيد أواصر التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

يتمتع ديفيد بخبرة عميقة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات التطوير والتصميم والإنشاء، تقلّد خلالها مناصب قيادية بارزة، منها منصب مدير التطوير في مجموعة "درام بروبرتي جروب" (Drum Property Group)، حيث أشرف على تنفيذ مشاريع تجارية كبرى عبر قطاعات عدة. كما تُمكِّنه خبرته المزدوجة، التي اكتسبها من خلال عمله لدى العملاء والمطوّرين على حدّ سواء، من تعزيز التعاون المبكّر في مراحل تطوير المشاريع، وبناء شراكات قائمة على تحقيق القيمة التجارية مع كبار المطورين والجهات الحكومية في أبوظبي.

وفي هذا السياق، أوضح برييش فورا، نائب الرئيس لشؤون الاستراتيجية والنمو لدى "أتكنز رياليس"، الشرق الأوسط (AtkinsRéalis Middle East): "تمثل أبوظبي ركيزة محورية في خططنا الاستراتيجية للنمو الإقليمي. وعليه، فإن تعيين ديفيد سيساهم في تعزيز فريقنا القيادي المختصّ بالتفاعل المباشر مع السوق، بما يتيح لنا تعميق علاقاتنا مع العملاء واستكشاف فرص جديدة في مختلف أنحاء العاصمة."

من جانبه، قال ديفيد كيلجور، مدير تطوير علاقات العملاء في وحدة أعمال المباني والأماكن، أبوظبي: "توفر أبوظبي منظومة قوية من الفرص الواعدة للنمو. وأنا أتطلع إلى بناء شراكات مستدامة مع العملاء، والمساهمة في ترسيخ نهج أكثر استدامة وتركيزاً لدفع عجلة النمو في الإمارة."

يعكس هذا التعيين التزام "أتكنز رياليس" (AtkinsRéalis) الثابت بتعزيز حضورها في أبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمحرك استراتيجي محوري لنمو وحدة أعمال المباني والأماكن التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط.

لمحة عن شركة "أتكنز رياليس":

تعدّ شركة "أتكنز رياليس" كياناً جديداً تمّ إنشاؤه كنتيجة لعملية دمج لمجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية متخصصة في الخدمات الهندسية والنووية تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وسكّانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، وخدمات التفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسة مثل الخدمات الهندسية والطاقة النووية ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكدإن".

