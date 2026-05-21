ضمن جهودها المستمرة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم نمو المؤسسات البحرينية الناشئة، استضافت منصة "ستارت أب بحرين"، المنصة الوطنية الرائدة والمدعومة من قبل صندوق العمل "تمكين"، النسخة الخامسة والعشرين من فعالية "جولات ستارت أب بحرين"، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الشباب البحريني على الابتكار وتعزيز البيئة الريادية في المملكة.

وشهدت الفعالية حضور لجنة تحكيم ضمّت نخبة من الخبراء والمستثمرين في قطاع ريادة الأعمال، من بينهم السيد حمد الفهد المدير التنفيذي والشريك الإداري لشركة تجاوز، والسيدة سارة الشريف مدير الاستثمار في شركة BeVentures، والسيد ليث الخليلي الشريك المساعد في شركة ممتلكات البحرين القابضة، والسيد حسن حيدر المؤسس والشريك في شركة بلاس في سي. حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم المشاريع المشاركة وتقديم الملاحظات والإرشادات بما يسهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز فرص نموها وتوسعها.

تضمنت الفعالية مشاركة عدد من المشاريع الناشئة المبتكرة، من بينها مشروع “WSSL” الذي يقدم منصة لأنظمة نقاط البيع تهدف إلى تنظيم عمليات الاستعانة بمزودي خدمات الغسيل وتحويلها إلى نموذج تشغيلي مبتكر، إلى جانب مشروع Hawaa وهو منصة لوجستية تربط المستخدمين بالسائقين المستقلين. كما شارك مشروع “Dilmune Cloud” الذي يوفر منصة متكاملة لإدارة الخدمات السحابية تشمل الاستضافة، والتخزين، وإدارة التطبيقات وقواعد البيانات من خلال لوحة تحكم موحدة، هذا إلى جانب مشروع “Mustashar” وهي منصة قانونية تربط المستخدمين بالمحامين لتقديم خدمات تأسيس الشركات والعقود والاستشارات القانونية وتقدم خيارات دفع مرنة حسب الخدمة المطلوبة.

وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة وهي شركة “WSSL” التي فازت بالمركز الأول، بينما فازت شركة “Dilmune Cloud” بالمركز الثاني.

وفي هذا السياق، أعرب السيد باسل فيصل عن اعتزازه بالفوز بالمركز الأول قائلاً: " "نفخر بتحقيق المركز الأول في هذه النسخة من جولات ستارت أب بحرين، ويُعد هذا الإنجاز دافعًا لنا لمواصلة تطوير مشروعنا وتعزيز حضورنا في السوق. وقد شكّلت المشاركة فرصة قيّمة للاستفادة من ملاحظات الخبراء والمستثمرين، وبناء علاقات تسهم في دعم نمو المشروع وتوسّعه."

ومن جانبه، أعرب السيد أسامة الجمل من شركة “Dilmune Cloud” الحائزة على المركز الثاني عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن المشاركة في “جولات ستارت أب بحرين” شكّلت فرصة قيّمة للتواصل مع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين واستعراض فكرة المشروع أمام المختصين، مشيرًا إلى تطلعهم للاستفادة من هذه التجربة في تطوير المشروع وتعزيز أثره الإيجابي على المستويين المحلي والإقليمي.

ويأتي دعم تمكين انسجامًا مع أولوياتها الإستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسّعها، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.

للمزيد من المعلومات حول منصة "ستارت أب بحرين" والمشاركة في النسخ القادمة من "جولات ستارت أب بحرين"، يمكن متابعة حساب @startupbahrain عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

قم بمتابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: @TamkeenBahrain

للتواصل مع فريق الاتصالات التسويقية: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة: support@tamkeen.bh