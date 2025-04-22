النسخة الافتتاحية تُقام بين 8 و10 سبتمبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي مع مجموعة من كبرى الشركات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف دبي معرض WHX Tech، الفعالية المبتكرة المتخصصة بالرعاية الصحية والتي تركز على التقنيات المستقبلية، في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تأتي بتنظيم من شركة إنفورما ماركتس الرائدة عالمياً في مجال تنظيم المعارض، لتسريع التبني العملي للتقنيات الرائدة في مجال الرعاية الصحية العالمية.

وتهدف النسخة الأولى من الفعالية إلى ترسيخ مكانتها لتكون منصة رائدة على مستوى المنطقة في مجال الصحة الرقمية، مع نخبة من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في مجال تكنولوجيا الصحة، بمن فيهم خبراء تكنولوجيا المستقبل، والقادة المبتكرين، والشركات الناشئة الواعدة التي تسهم في إعادة رسم ملامح القطاع.

وتسلط الفعالية الضوء على الحلول المتطورة لتحديث أساليب تقديم الرعاية وإدارتها وتجربتها، مع توفير تحليلات متخصصة من شخصيات بارزة في القطاع على الصعيد العالمي، مستندةً إلى موقع دبي الاستراتيجي بين القارات، حيث تجمع الخبراء والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

ويجمع WHX Tech كبرى الشركات التقنية والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركات الناشئة المبتكرة تحت سقف واحد، بهدف عقد حوارات بنّاءة في مختلف المجالات، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي ووصولاً إلى الروبوتات والبيانات الضخمة والتشخيص الذكي والرعاية الافتراضية والأمن السيبراني والصحة عن بُعد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سولين سينجر، نائب الرئيس الأول في إنفورما ماركتس: "توفر فعالية WHX Tech المكان المثالي لدعم الابتكار في الرعاية الصحية، وقد صُممت بهدف إطلاق العنان للابتكارات المتقدمة، حيث تستعرض هذه التقنيات وتعمل على تحويل الأفكار إلى حلول قابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات الفعلية التي تواجه قطاع الرعاية الصحية العالمي".

وأضافت: "نشهد تزايداً في مستويات الطلب على تجارب قائمة على المحتوى أكثر تخصيصاً وتواكب متطلبات المستقبل، وهو ما تقدمه WHX Tech، حيث توفر منصة لتحويل الأفكار إلى استثمارات والاستفادة من التقنيات لتعزيز مستويات الرعاية، ما يعكس جهودنا في تحليل توجهات قطاع الرعاية الصحية والمساهمة في رسم مساره في المستقبل".

ويشارك في المعرض أكثر من 300 جهة عارضة، مع توقعات بحضور ما يزيد على 5,000 شخصية من القادة والمبتكرين ورواد التغيير في مجال الرعاية الصحية. وتقدم الفعالية تجربة غامرة تواكب متطلبات المستقبل، مع عروض رقمية للتقنيات الصحية، ومناطق تجريبية، ومؤتمرات متخصصة، وعروض محاكاة تفاعلية للمستشفيات. وتتضمن الفعالية استعراض منظومة الشركات الناشئة الحيوية، واجتماعاتٍ للمستثمرين، كما تتمتع بحضور واسع وتوفر فرصاً للإرشاد، ما يساعد الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم وتوسيع أعمالها ودخول أسواق جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أجندة فعاليات الدورة الأولى من معرض WHX Tech تأتي تحت إشراف مجلس استشاري يتألف من نخبة من أبرز الخبراء وأكثرهم تأثيراً في قطاع التكنولوجيا الصحية العالمي، بهدف تلبية الاحتياجات الملحة في القطاع. ويضم المجلس كلاً من الدكتور ديفيد رو، الرئيس التنفيذي العالمي للشؤون الطبية ونائب الرئيس لشؤون الرعاية الصحية لدى مايكروسوفت؛ والدكتور جيمس مولت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة بيوإنتيليسينس؛ والدكتور سام شاه، رئيس قسم البيانات والتحليلات في نيوم؛ ورينيتا داس، الشريك ونائب الرئيس الأول لدى فروست آند سوليفان؛ والدكتورة تمارا سنبل، مستشارة الصحة الرقمية في المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة ميريام فيرنانديز، مديرة الابتكارات الصحية لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي ضوء الاستعدادات لافتتاح معرض WHX Tech في دبي، بدأت الفعالية بترك أصداء إيجابية حول العالم، لا سيما أن مستقبل قطاع الرعاية الصحية يعتمد على تعزيز التواصل المدعوم بالتكنولوجيا لتسهيل مشاركة الأفكار، واستكشاف الإمكانات التي تتيحها الأنظمة والحلول الجديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل للتعاون الوثيق بين الجهات الفاعلة في القطاع.

وفي هذا الصدد، أضافت سولين سينجر: "تمثل دبي مركزاً عالمياً للابتكارات في قطاع الرعاية الصحية، وسيوفر معرض WHX Tech منصة تجمع قادة الفكر والمبدعين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لرسم ملامح قطاع الرعاية الصحية الرقمية خلال العقد القادم. ويسرنا إنشاء هذه المنصة العالمية التي تتيح الفرصة لتحويل الطموحات إلى حقيقة".

-انتهى-

#بياناتشركات