حدث بارز يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي منصةً عالميةً لابتكار الحلول الصحية المتقدّمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، اختتم مجمّع دبي للعلوم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات العلوم العالمية والإقليمية، مشاركته في معرض الصحة العالمي (WHX) 2026 الذي أقيم في الفترة من 9 إلى 12 فبراير في مركز دبي للمعارض.

ونظم مجمّع دبي للعلوم خلال الحدث عدداً من الفعاليات الرامية إلى بناء المعرفة وتعزيز الابتكار وإتاحة فرص التعاون المثمر بين قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة. وألقى المجمّع العلمي التابع لمجموعة تيكوم الضوء على منظومته العلمية المتكاملة، والتي تهدف إلى دعم الأنشطة الرائدة في مجال البحث والتطوير.

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، أنّ مشاركة مجمّع دبي للعلوم في معرض الصحة العالمي (WHX) 2026 تؤكّد على أهمية التعاون ضمن منظومة الرعاية الصحية وعلوم الحياة في ترجمة أنشطة البحث والتطوير العلمي إلى مبادرات وابتكارات ذات أثر ملموس. وقال: "نجح مجمّع دبي للعلوم في استقطاب نخبة من أبرز روّاد القطاع والباحثين والمبتكرين على هامش المعرض، لتبادل المعرفة القيّمة والنظر في الحلول المبتكرة ومواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي منصةً عالميةً لابتكار الحلول الصحية المتقدّمة، بما يتماشى مع الإستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار "مئوية الإمارات 2071" ورؤية "نحن الإمارات 2031" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وكانت الجلسة الحوارية بعنوان "القيادة المسؤولة في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والصحة الرقمية – بين الاهتمام المتنامي والأثر على القطاع الصحي" من أبرز الأنشطة التي قادها مجمّع دبي للعلوم على هامش معرض الصحة العالمي (WHX). وقد نظّم هذه الجلسة "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"، المنصّة الحصرية التي أطلقها مجمّع دبي للعلوم في عام 2025 والتي تضمّ نخبة من روّاد قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والعلوم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقطبت مجموعة من أبرز روّاد القطاع في مجالات الأطر التنظيمية وتقديم خدمات الرعاية والأدوية والتكنولوجيا الطبية. وتبادل المشاركون في هذه الجلسة رؤىً ثاقبة حول سُبُل تبنّي أحدث الابتكارات التكنولوجية بطرقٍ آمنة تراعي المعايير الأخلاقية وتتيح التنفيذ على نطاق واسع في ظلّ الحفاظ على ثقة المرضى، فضلاً عن أهمية التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات للإسهام في إيجاد أنظمة صحية مرنة وقادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

وتأكيداً على التزامه الراسخ بدعم الابتكار، بدءاً من مرحلة طرح الأفكار الريادية وصولاً لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق في الأسواق، استضاف مجمّع دبي للعلوم جلسة حوارية بعنوان "متطلبات تعزيز التكنولوجيا الصحية وتطبيقها على نطاق واسع في دبي – من النماذج الأولية إلى المرضى"، من تنظيم حاضنة الأعمال in5 ومساحات العمل المشتركة D/Quarters التابعتين لمجموعة تيكوم. واستقطبت هذه الجلسة نخبة من الخبراء، لمناقشة الجوانب العملية لإطلاق مشاريع التكنولوجيا الصحية وتوسيع نطاقها في دبي.

وفي إطار التركيز المشترك على تنمية المهارات والارتقاء بقطاع العلوم، قامت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم باستضافة جلسة حوارية بعنوان "إعداد أجيال الغد من العلماء والمبتكرين في دبي". وتناولت هذه الجلسة الدور الذي تلعبه مراكز أبحاث التعليم العالي وجهات القطاع في التعاون لترجمة البحوث الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز أنشطة البحث والتطوير في دبي وضمان جهوزية الطلاب لأداء وظائف المستقبل، المرتكزة على الأبحاث والابتكار في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

والجدير بالذكر أنّ زوّار جناح مجمّع دبي للعلوم في معرض الصحة العالمي (WHX) 2026 حظوا طوال الأيام الأربعة بفرصة الاطلاع على منظومة هذه الوجهة العلمية الرائدة، التي تضمّ نخبة من أبرز الروّاد والمبتكرين في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بما في ذلك عدد من الشركات الناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 للعلوم، وهي الحاضنة المتخصّصة بقطاع العلوم والتابعة لحاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال in5 في مجموعة تيكوم. وقد ألقت هذه الشركات الناشئة الضوء على مجموعة من الحلول الرائدة في مجالات صحية رئيسية.

ويواصل مجمّع دبي للعلوم إسهامه في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمعرفة العلمية، حيث يوفّر منظومة علمية متكاملة تضمّ أكثر من 6,500 موظف متخصّص في شتّى مجالات العلوم. ويوفّر مجمّع دبي للعلوم، الذي احتفى في مطلع الشهر الجاري بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسه، مساحات مكتبية من فئة الدرجة الأولى ومختبرات حاصلة على شهادات المباني الخضراء (LEED) ووحدات متكاملة مخصّصة للتخزين والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تعزيز قطاع العلوم على مستوى المنطقة.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

