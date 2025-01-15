استضافت Visit Qatar معرض السفر العربي الفاخر 2025، والذي انعقد للمرة الأولى في الدوحة بالفترة من 12 إلى 15 يناير 2025.

تم تصميم هذا الحدث لتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث شارك أكثر من 160 من منظمي الرحلات السياحية الفاخرة ووكلاء الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، ومولدوفا، ودول البلطيق.

كما شارك في الحدث أكثر من 50 من الفنادق المرموقة وشركات إدارة الوجهات والهيئات السياحية من مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والأردن، وتركيا، ودول المحيط الهندي.

واستعرض المشاركون العروض الفاخرة ذات المستوى العالمي وسلطوا الضوء معًا على عروض الفخامة العالمية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز للسياحة الفاخرة.

وتضمنت الفعالية جدولاً مكثفاً على مدار أربعة أيام في فندق الريتز كارلتون الدوحة ، تضمن يومين من الاجتماعات الثنائية بهدف تسهيل صفقات الأعمال الهامة. كما تم تخصيص اليومين الأخيرين لفعاليات التواصل بين المشترين والعارضين.

وتعليقاً على تنظيم الفعالية، المهندس عبدالعزيز علي المولوي ، الرئيس التنفيذي ل Visit Qatar : "تعد استضافة معرض السفر العربي الفاخر 2025 في الدوحة بمثابة منصة مثالية لـ 'Visit Qatar' لتقديم العروض الفاخرة والفريدة التي تتميز بها دولة قطر، ونسعى من خلال التواصل المباشر مع المشترين المؤثرين والمتخصصين في قطاع السفر إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة للمسافرين المميزين الباحثين عن الفخامة، حيث يتماشى هذا الحدث مع رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ حضور قطر في قطاع السياحة العالمية الفاخرة وتعزيز وجودنا في الأسواق الرئيسية."

ويؤكد النجاح في استضافة هذا الحدث التزام Visit Qatar بتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للفخامة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحة في قطر.

وحظي المشاركون بفرصة استكشاف قطر، وتأمل أفاقها المذهلة، من خلال زيارة أسواقها التقليدية النابضة بالحياة، والمتاحف العالمية، والصحراء الخلابة، بالإضافة إلى الانغماس في الثقافة الغنية، والاستمتاع بمشاهدة أفق المدينة الرائع.

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