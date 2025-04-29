استهلت قطر للسياحة وVisit Qatar مشاركتهما في معرض سوق السفر العربي2025، أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في السفر والسياحة على مستوى المنطقة، بالإعلان عن إنجازين كبيرين في اليوم الافتتاحي.

وفي دفعة قوية لقطاع السياحة البحرية في قطر، أعلنت قطر للسياحة، بالشراكة مع شركة Celestyal Cruises، عن تشغيل سفينتين هما MS Celestyal Journey وMS Celestyal Discovery خلال موسم السياحة البحرية2025/2026.

وجرى الإعلان بحضور كلاً من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بقطر للسياحة، والسيد كريس ثيوفيلديس، الرئيس التنفيذي لشركة Celestyal Cruises.

بموجب هذه الشراكة، ستقوم باخرة MS Celestyal Journey بتشغيل رحلاتها في منطقة الخليج العربي انطلاقاً من الدوحة كمحطة رئيسية، بينما سيستقبل ميناء الدوحة باخرة MS Celestyal Discovery مع توقفات منتظمة ضمن مساراتها الإقليمية. حيث يتوقع استقبال أكثر من 25 رحلة وأكثر من 40,000 زائر للدوحة خلال الموسم المقبل من خلال السفينتين.

ويأتي هذا التوسع استنادًا إلى النجاح الذي حققته الشركة في الموسم السابق، والذي شهد وصول أكثر من 14,000 مسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة، ويشكل خطوة رئيسية في تعزيز مكانة قطر كمركز رائد للسياحة البحرية في المنطقة.

كما وقعت Visit Qatar مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، الشركة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا. ووقع الاتفاقية كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar، والسيد بين لي بروس، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين.

بموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان على تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تستهدف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والصين وأوروبا. كما ستوفر هواوي الوصول إلى منصتها الرقمية لدعم التخطيط السياحي المعتمد على البيانات، إلى جانب تقديم تجربة تفاعلية شاملة للزوار عبر حلول Harmony Atomic Cards، ومحفظة Huawei Wallet، وPetal Maps، وأدوات السفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتبني هذه الشراكة على النجاح الذي حققه إطلاق خدمة Visit Qatar HarmonyOS Atomic، وتؤكد الرؤية المشتركة للطرفين نحو تعزيز السياحة الذكية والمستدامة في قطر.

وتعكس هذه الإعلانات النهج الاستراتيجي لدولة قطر في تنويع محفظتها السياحية، والاعتماد على الابتكار والشراكات الاستراتيجية وتوسيع الأسواق، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن Visit Qatar

تعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة.

تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين.

تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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