تشارك Visit Qatar في النسخة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2025 الذي يُقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي. ويُعد المعرض من أبرز معارض السفر والسياحة في المنطقة، ويشكل منصة استراتيجية لتسليط الضوء على العروض السياحية المتنامية في قطر، وتعزيز التعاون في القطاع، وجذب فرص الاستثمار بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطر.

وتقود Visit Qatar وفدًا قويًا يضم 45 شريكًا من الفنادق والمنتجعات وشركات إدارة الوجهات السياحية، حيث سيتم استعراض المنظومة السياحية المتنوعة للدولة في جناح قطر المخصص في قاعة سعيد 2، الجناح رقم ME1520.

يمتد جناح Visit Qatar على مساحة (600 متر مربع)، ويقدم مجموعة واسعة من التجارب التفاعلية والغامرة التي تهدف إلى جذب اهتمام المهنيين والزوار على حد سواء. تشمل أبرز ما يقدمه الجناح فعالية "إكتشف قطر" وهي تجربة رقمية تفاعلية معلومات عن أشهر المعالم القطرية من خلال اختبار تفاعلي ممتع. كما سيحتضن الجناح منطقة ثقافية تم تنسيقها بالتعاون مع AND Events، والتي تحتفي بالتراث القطري من خلال عروض حية للخط العربي، وحياكة السدو، وصناعة الفخار. إضافة إلى ذلك، يتيح مقهى قنوان للزوار تجربة كرم الضيافة القطرية.

ولتعزيز تفاعل الزوار، سيتم تقديم فعالية خاصة بتقنية 4 Dx تجربة غامرة لحديقة مريال للألعاب المائية عبر مؤثرات مرئية وسمعية ومائية متعددة الحواس، تمنح الزوار لمحة مشوقة عن أحد أحدث الوجهات الترفيهية في قطر.

ويعود معرض سوق السفر العربي هذا العام تحت شعار "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد عبر تعزيز الربط"، ويواصل في عامه الثاني والثلاثين، كونه من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع السفر والسياحة على مستوى الشرق الأوسط.

كما تواصل Visit Qatar تعزيز حضورها في المعارض العالمية المتخصصة لدفع جهود الترويج والتواصل مع المتخصصين في القطاع، دعمًا لمبادراتها السياحية وأولوياتها الوطنية.

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