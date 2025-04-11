القاهرة، تشارك Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، في معرض جيتكس أفريقيا 2025، الذي سيقام في الفترة ما بين 14 إلى 16 أبريل في مراكش، المغرب باعتبارها شريكا في الابتكار المالي. وستسلط هذه الفعالية الرئيسية الضوء على قوة التحول الذي تتميز به التكنولوجيا الجديدة وفرص الاستثمار في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ويعكس حضور Visa في معرض جيتكس أفريقيا، التزامها المستمر بالشمول المالي والابتكار الرقمي والانتقال إلى اقتصاد غير نقدي في أفريقيا. ويعتمد ذلك على إعلانات Visa السابقة عن استثماراتها لتسريع التحول الرقمي في أفريقيا بحلول عام 2027. ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات والشركات الناشئة والقطاع الخاص، تلعب Visa دوراً رئيسياً في تسريع عملية الرقمنة والتنمية الاقتصادية في القارة.

تُعد Visa المزود الحصري لحلول الدفع الرقمي لجميع بطولات كأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز التابعة للـ CAF حتى عام 2026. ويشمل ذلك بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز 2025 التي ستُقام في المغرب (CAN) ويُعتبر التقارب بين الرياضة والتكنولوجيا أحد المواضيع الرئيسية في المغرب، الدولة المستضيفة لهذه البطولة. في هذا السياق، ستعرض Visa في معرض جيتكس أفريقيا. وفي هذا السياق، ستقدم Visa في معرض جيتكس أفريقيا تجربة ”فيزا كونيكتيد ستاديوم“ الغامرة التي تبيّن كيف تثري المدفوعات الرقمية تجربة المسافرين والمشجعين.

وستسلط هذه المبادرة الضوء على سلاسة وأمان المعاملات في كل مرحلة من مراحل رحلة المستخدم من حجز التذاكر، والنقل، وتجارة التجزئة، والدخول إلى الملعب. وفي لحظة فريدة من نوعها لعشاق كرة القدم، ستعرض Visa الكؤوس الرسمية لبطولة توتال إنيرجيز كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON) وكأس الأمم الأفريقية للسيدات (WAFCON) في اليوم الأول من معرض جيتكس أفريقيا (14 أبريل)، مما يؤكد التزامها بربط الجماهير الأكثر تفاعلاً في كرة القدم الأفريقية من خلال تجارب لا تنسى.

وستحتفل Visa أيضاً بالدفعة الثالثة من برنامجها المرموق” فيزا لتسريع الأعمال“، حيث ستعرض 18 شركة تكنولوجيا مالية أفريقية حلولها المبتكرة على منصة جيتكس X 10 في 15 أبريل أمام لجنة من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية والمدراء التنفيذيين في Visa واللاعبين الرئيسيين في المنظومة. وقد استفادت هذه الشركات الناشئة الشابة، التي أكملت برنامجاً مكثفاً مدته 12 أسبوعاً، من التوجيه الشخصي والتدريب المتخصص وفرص الوصول إلى التمويل وموارد التطوير. والمشاركون في معرض جيتكس أفريقيا مدعوون لحضور يوم عرض المشاريع الذي سيقام في الساعة 2:15 ظهراً على المنصة X 10 بالقاعة 23.

وسيتحدث عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة Visa في مؤتمرات وجلسات نقاشية خلال الحدث، بما في ذلك أندرو توري، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وليلى سرحان، نائب الرئيس الأول لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان، وسامي رمضان، المدير العام لشركة فيزا المغرب، و جودفري سوليفان، نائب الرئيس الأول ورئيس الاستراتيجية الرقمية والمنتجات والحلول والشراكات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع استعداد جيتكس أفريقيا 2025 ليكون حدثاً رئيسياً للابتكار والتحول الرقمي في أفريقيا، تدعو Visa الحضور لاكتشاف أحدث حلول الدفع التي تقدمها والمشاركة في مؤتمرات حصرية والاستمتاع بتجربة غامرة في قلب مستقبل المدفوعات الرقمية. موعدنا في الجناح 16B-20، القاعة 16.

حول شركة Visa

شركة Visa ، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز V ، هي شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة وإقليم. وتتمثل مهمتها في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكاراً وملاءمة وموثوقية وأمناً، مما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. تؤمن الشركة بأن الاقتصادات الشاملة تشجع على التقدم وترى أن الوصول إلى الخدمات المالية أمر أساسي لمستقبل حركة المال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة Visa.com.

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