الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان: "هذه القمة ليست مجرد لقاء عابر بل خطوة استثنائية نحو بناء مستقبل مشرق يضع الإنسانية والاستدامة في صدارة الأولويات".

أبوظبي: تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، كرّم الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان مجموعة من القادة الشباب وصناع التغيير خلال حفل ختام النسخة الثالثة من قمة فوربس الشرق الأوسط (Under30) لعام 2024، احتفاءً بإنجازات الشباب المبدعين المصنفين ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط (30Under30) التي تُلهم جيلًا جديدًا من القادة.

أكدت النسخة الثالثة من قمة (Under30)، التي أُقيمت لأول مرة في أبوظبي التزام الإمارة بتعزيز الابتكار والقيادة على مستوى عالمي. وجمع الحدث نخبة من خبراء القطاعات، وأصحاب الرؤى، وصناع السياسات لاستكشاف الاتجاهات الناشئة، ومناقشة التحديات، وتسليط الضوء على الفرص التي تسهم في تشكيل المستقبل.

شهد اليوم الختامي للقمة حضور نخبة من القادة والخبراء الذين أثروا الجلسات برؤاهم الملهمة، من بينهم: منصور الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرام ورئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وإيمان عبد الشكور المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ (Blossom Accelerator)، والدكتور كريم علي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "فكر تاني"، وماريسا بير مؤسسة منصة (More Than Enough)، والممثل أمير المصري.

وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان: "إن اجتماع هذه العقول الرائدة وخبرات الشباب الواعدة يعكس إيمان القيادة الرشيدة في دولتنا ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بقوة التعاون والابداع، واستثمار الطاقات الشابة وتوجيهها في رسم الملامح والخطوات الواثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة، مستلهمين من رؤيتهما حفظهما الله روح التفاؤل والالهام والعزم في صناعة غدٍ أفضل".

وأضافت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان: "إن تنظيم هذه القمة ليس مجرد لقاء عابر بل خطوة استثنائية نحو بناء مستقبل مشرق يضع الإنسانية والاستدامة في صدارة الأولويات. إذ تواصل دولة الإمارات برؤيتها الفريدة ترسيخ مكانتها باعتبارها منصة للإبداع ومنارة تجمع بين الثقافات وطاقات الرواد والمبدعين الشباب من مختلف التخصصات".

وتعليقًا على الحدث، قالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: "تجمع هذه القمة الملهمة بين الطاقة الإيجابية والرؤية وتبادل المعرفة، إلى جانب الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، ما يمكّن الحضور من الابتكار، والقيادة، والازدهار في مجالاتهم"، مضيفة أن النسخة الثالثة من قمة (Under30) كانت الأكبر والأكثر حماسة على الإطلاق، حيث سلطت الضوء على المواهب الشابة المذهلة في الشرق الأوسط وقدمتها للعالم. واختتمت قائلة: "أتطلع إلى رؤية الأفكار والمبادرات التي ستغير المستقبل، والتي سيحققها شبابنا تحت الثلاثين".

شهدت القمة سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية المثمرة التي أقيمت عبر منصتين رئيسيتين. منصة الابتكار (The Innovation Hub) التي ركزت في إحدى جلساتها على تأثير الابتكار في الشركات العائلية، حيث استعرض الخبراء كيفية دفع التفكير الريادي لتعزيز التحول ودمج التقاليد مع الاستراتيجيات الحديثة لضمان الريادة في الأسواق. كما ناقشت الجلسات الأخرى إمكانات الذكاء الصناعي في إعادة تشكيل تجربة المستهلك، وإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل الشركات وتواصلها مع العملاء. كما استعرض نخبة من المبدعين والخبراء كيفية تصميم محتوى جذاب، وبناء روابط هادفة مع الجمهور، في إطار استراتيجيات النجاح على المدى الطويل في مجال إنشاء المحتوى.

في حين ركزت منصة (The Social Hub) في إحدى جلساتها على أهمية بناء القوة العقلية وتعزيز التعلم المستمر لدعم النمو الشخصي، وتجهيز الأفراد للنجاح في عالم دائم التغير. كما ناقشت دور الابتكار في صياغة مستقبل مستدام، من خلال استكشاف حلول جريئة في مجالات التنمية المستدامة، والعمل المناخي، والمشاركة المجتمعية، بهدف بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.

وفي جلسة خاصة مع منسقي الأغاني، استعرضت المنصة قوة الموسيقى في تحفيز الإبداع، وتعزيز الروابط الإنسانية، وتشكيل التجارب الثقافية. كما تناولت دور الاتصالات والأدوات الرقمية في تمكين الشباب من قيادة التغيير الاجتماعي، والمساهمة في تشكيل مستقبل مستدام.

شكلت ورش العمل التفاعلية والأنشطة الترفيهية جزءًا لا يتجزأ من تجربة القمة، حيث أتيحت للحضور فرصة للتواصل والتعاون واستكشاف اهتماماتهم المختلفة، من خلال تحديات النحت، وعروض الفنون، وجلسات التأمل، وورش عمل فن السرد. فيما انتهى اليوم بعرض ختامي لا يُنسى قدمه دي جي رودج.

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