دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ احتفى "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بفوز [سث وارن باكونكالو] بلقب بطل مسابقة

"UAE Spelling Bee Champion" والذي سيمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في النهائيات العالمية المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبصفته الراعي الرئيسي لبطولة "UAE Spelling Bee Champion" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عزز "الإمارات الإسلامي" التزامه بتمكين العقول الشابة من خلال دعم التميز الأكاديمي والتثقيف المالي لدى طلاب المدارس. وقد تم توزيع جوائز بقيمة إجمالية قدرها 65,000 درهم ضمن فعاليات البطولة، حيث حصل الفائز على 15,000 درهم، بالإضافة إلى جوائز للوصيفين، والطلاب المتميزين خلال المسابقة.

تتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع رسالة المصرف الرامية إلى رعاية العادات المالية المسؤولة منذ الصغر من خلال "حساب ALPHA للأبناء" الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي لاقى بالفعل قبولاً قوياً من كل من الآباء والطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يستهدف "حساب ALPHA للأبناء" خصيصاً الجيل القادم من الشباب، ويعكس التزام "الإمارات الإسلامي" المستمر بتمكين المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، والابتكار في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية. وتشمل الميزات الرئيسية للحساب بطاقة خصم مخصصة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك المصممة خصيصاً للشباب، وتشجيع الادخار، وفرص المشاركة في برامج مكافآت حصرية. ويهدف "الإمارات الإسلامي" من خلال حساب ALPHA إلى بناء الثقة والاستقلالية والوعي المالي لدى الطلاب مع تقدمهم في العمر.

أُقيمت نهائيات بطولة "UAE Spelling Bee Champion" في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع مسابقة "سكريبس الوطنية للتهجئة" (الولايات المتحدة الأمريكية)، بحضور كوري لوفلر، المديرة التنفيذية لمسابقة "سكريبس الوطنية للتهجئة"، إلى جانب المعلق الرسمي برايان سيستيما، الذي سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإدارة المسابقة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسر ’الإمارات الإسلامي‘ أن يدعم مسابقة ’UAE Spelling Bee Champion‘ كراعي رئيسي، حيث تعد من المبادرات التي نؤكد من خلالها التزامنا الراسخ بالتنمية الشاملة لجيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة. فنحن على قناعة من أن تمكين شبابنا بالقدرات الفكرية والمعرفة المالية السليمة أمر مهم لنجاحهم في المستقبل وتقدم الوطن وازدهاره. وانطلاقاً من مكانتنا كمصرف إسلامي رائد، فنحن حريصون على توفير الأدوات والفرص التي تساعد الشباب على أن يكونوا مسؤولين مالياً. وتعكس رعايتنا للمسابقة، إلى جانب ’حساب ALPHA للأبناء‘ المبتكر، هذا الالتزام الراسخ ببناء جيل متكامل من القادة الأكفاء، ذوي الوعي المالي من أجل مستقبل أفضل."

ومن جانبها، قالت كوري لوفلر، المديرة التنفيذية لمسابقة "سكريبس الوطنية للتهجئة": "أظهر الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة مواهب استثنائية تضاهي المعايير العالمية. لقد بهرتنا جودة المشاركة والاحترافية التي تميزت بها بطولة التهجئة هنا. ونتطلع إلى رؤية هذا البرنامج يواصل نموه ونجاحه عاماً تلو الآخر."

وأعرب فيشوا موهان، منظم بطولة "UAE Spelling Bee Champion" في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره لهذه الشراكة. وعلق قائلاً: "كانت استجابة أولياء الأمور والطلاب للبطولة رائعة، ما يدل على مدى تقدير الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعلم والتنمية الشاملة. ونحن ممتنون لـ ’الإمارات الإسلامي‘ من خلال مبادرة ’حساب ALPHA للأبناء‘ لدعم الشباب المتميزين وتشجيعهم على تبني عادات مالية مسؤولة إلى جانب التفوق الأكاديمي."

وتواصل بطولة "UAE Spelling Bee Champion" في دولة الإمارات العربية المتحدة نموها كمنصة تحتفي بالمهارات اللغوية والثقة والفرص العالمية، ويعززها الآن التركيز الهادف على التمكين المالي للشباب.

نبذة عن "الإمارات الإسلامي":

يعد "الإمارات الإسلامي"، الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أثبت "الإمارات الإسلامي" الذي تأسس في عام 2004 تحت اسم "مصرف الإمارات الإسلامي" جدارته كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الزاخر بالمنافسة في الدولة.

يقدم "الإمارات الإسلامي" لمتعامليه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات عبر شبكة تضم 39 فرعاً و231 جهاز صراف آلي/جهاز إيداع نقدي منتشرة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية وعبر الهاتف المتحرّك، يعتبر "الإمارات الإسلامي" رائد الابتكار في هذا الميدان، فهو أول مصرف إسلامي يقوم بإطلاق تطبيق للخدمات المصرفية على الهاتف المتحرّك، ويقدم خدمة الدفع السريع "آبل باي" في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على إطلاق خدمة المحادثات المصرفية للمتعاملين عبر تطبيق "واتساب".

لطالما حاز الإمارات الإسلامي على العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لسجله القوي على صعيد الأداء والابتكار في مجال الخدمات المصرفية. فقد تم تكريم مصرف الإمارات الإسلامي بجائزة " أفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد للعام-الشرق الأوسط"، إلى جانب الفوز بجائزة "المرابحة الأكثر ابتكاراً" في حفل توزيع جوائز "ذا بانكر للخدمات المصرفية الإسلامية 2025". و

حصل المصرف على جائزة "أفضل بنك إسلامي للشركات في العالم" و "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "جلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية 2025". كما حصل المصرف على جائزة "أفضل مصرف إسلامي رقمي في العالم" خلال جوائز "يوروموني للتمويل الإسلامي 2025".

وكجزء من التزامه تجاه المجتمع الإماراتي، يقدم صندوق الإمارات الإسلامي الخيري مساعدات مالية للمحتاجين، مع التركيز على الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والمساهمات الاجتماعية.

