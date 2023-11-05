القاهرة: سيمنس موبيليتي، الشركة العالمية الرائدة في حلول السكك الحديدية، والتي تنفذ حالياً شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، تستعرض أحدث ابتكاراتها في قطاع السكك الحديدية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر النقل TransMEA 2023 الذي يقام في القاهرة في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر.

وتعليقًا على هذه المشاركة في هذا المعرض الإقليمي الهام، صرح المهندس / طارق على، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في مصر بأنه: "انطلاقًا من رؤيتنا المستقبلية والتزامنا بتحديث تجربة السفر عبر السكك الحديدية، فإن سيمنس موبيليتي تقدم ما من شأنة احداث تغيير جذري في تجربة السفر والتنقل عند ملايين المصريين. ومن خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر النقل TransMEA2023، فإن سيمنس موبيليتي تجسد مدى قدرتها على الابتكار لتقديم تجارب سفر غير مسبوقة، وصياغة مستقبل جديد يصبح فيه السفر بالقطار أكثر كفاءةً واستدامةً وتطوراً."

وخلال مشاركتها في هذا المعرض، تستعرض سيمنس موبيليتي أحدث حلولها المبتكرة لقطاع السكك الحديدية، وهو ما يؤكد التزام الشركة طويل الأجل لتطوير البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية في مصر من خلال مشروعها العملاق الجاري إنشاؤه. وفي مقدمة الابتكارات التي يتم استعراضها، أول ظهور لقطار "ديزيرو “Desiro الكهربائي الإقليمي (160 كم/ساعة)، والذي يتميز بخصائص تجمع بين الابتكار، والتصميم الذي يركز على راحة الركاب وكذلك تعزيز الاستدامة البيئية. تصل السعة الإجمالية لقطار ديزيرو إلى 849 راكباً، ويعمل تصميم القطار المكون من طابقين على رفع كفاءته في الأداء وزيادة راحة الركاب. يتضمن القطار باقة متنوعة من وسائل الراحة الحديثة التي يستفيد منها الركاب، ومن بينها أربع دورات مياه، ومكانين للكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة، وعربة ترولي خاصة، وكذلك أحدث نظم معلومات للركاب. ومن بين المزايا المتطورة التي يضمها القطار أيضًا 24 كاميرا مراقبة CCTV، ومقابس الكهرباء ومخارجUSB متاحة بسهولة للاستخدام.

إنّ التزام سيمنس موبيليتي بتحديث وتعزيز قدرات السكك الحديدية في مصر يمتد أيضًا لخارج حدود البلاد، حيث ستنتهي الشركة قريبًا من تصنيع أول قطار كهربائى سريع سيتم تشغيله في مصر من طراز فيلارو Velaro (230 كم/ساعة) في مصانع الشركة بألمانيا. وبمجرد استكمال تصنيعه، سيتم شحن قطار الفيلارو Velaro إلى مصر، وهو ما يمثل بداية عصر جديد لقطاع السكك الحديدية في مصر.

منظومة القطار الكهربائى السريع في مصر

تقوم سيمنس موبيليتي بالتعاون مع شركائها المحليين بإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال تبلغ 2000 كم وتربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد بقطارات يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 230 كم/ساعة. عند إكتمال هذه الشبكة الكهربائية فإنها ستقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% مقارنة بوسائل النقل البرية الحالية سواءً بالسيارات أو الحافلات. ستقوم سيمنس موبيليتي بتوريد 41 قطارًا كهربائيا سريعاً من طراز "فيلارو “Velaro، و94 قطار إقليمي ذو سعة عالية من طراز "ديزيرو “Desiro، و41 جرار بضائع من طراز "فيكترون “Vectron. يتضمن هذا العقد أيضًا إقامة ثمانية ورش ونقاط لتخزين القطارات، وعقد لتقديم خدمات الصيانة يمتد لـ 15 عامًا. كما ستقوم سيمنس موبيليتي كذلك بتركيب نظام إشارات آمن وموثوق اعتمادًا على تكنولوجيا النظام الأوروبي للتحكم الآلى في مسير القطارات (ETCS L2) على الخطوط الثلاث الجديدة التي يتضمنها المشروع، فضلاً عن نظام لإمداد الطاقة الكهربائية والذي سيوفر طاقة فعالة ومستمرة للمشروع.

شبكة القطار الكهربائى السريع:

حدائق أكتوبر (6 أكتوبر) - أبو سمبل (1100 كم): يعزز هذا الخط التنمية المستدامة والربط بين المناطق الحضرية المختلفة في مصر من الشمال للجنوب على طول مجرى نهر النيل. ان التركيز على سهولة الوصول والاستفادة من الخط وحداثة تجربة السفر، يعزز امكانيات هذا الخط على دعم الفرص الجديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الحضرية المستدامة.

سفاجا - الغردقة - قنا (225 كم): من أجل تنشيط حركة السياحة في الأقصر، وربط مواقع ووجهات التراث العالمي مع شواطئ البحر الأحمر.، سينقل هذا الخط المسافرين مباشرة للمعالم التاريخية، وسيساهم في تنمية قطاع السياحة في مصر. بالإضافة لذلك، سيؤدي دمج خط شحن البضائع من وإلى ميناء سفاجا لتعزيز حركة الواردات والصادرات، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي لمصر.

العين السخنة - الإسكندرية - مرسى مطروح (660 كم): يمثل هذا الخط طفرة فى نقل الركاب والبضائع من خلال ربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة وكذلك بالمناطق والمدن الرئيسية على هذا الخط وصولاً لمدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح، وبالتالي تعزيز الربط والتنقل بين المدن بمنظومة نقل حديثة ومستدامة.

سيمنس موبيليتي.... رائدة مشروعات السكك الحديدية المتكاملة

تقدم وحدة الأعمال المتكاملة في سيمنس موبيليتي حلولًا متكاملة لمنظومات السكك الحديدية تشمل كل المكونات، بدءًا من إدارة المشروع والتخطيط والتطوير، حتى تسليم حلول تكنولوجيا السكك الحديدية الحديثة والوحدات المتحركة، بالإضافة لمساعدة العميل في العثور على شركاء تمويل مؤهلين وشركات متخصصة في ضمان الائتمان. تتمتع سيمنس موبيليتي بسجل عالمي حافل من الإنجازات والنجاحات، حيث قدمت أكثر من 50 حلًا متكاملًا لمنظومات السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم. وتقوم الشركة حاليًا، على سبيل المثال، بإقامة مشروع "مترو سيدني - مطار سيدني الغربي"، وهو مشروع سكك حديدية متكامل يوفر قطارات مترو أوتوماتيكية بالكامل بدون سائق، وبنية تحتية رقمية للسكك الحديدية بما في ذلك تكنولوجيا نظم الإشارات، وإمدادات الطاقة، والاتصالات، بالإضافة إلى بوابات أرصفة القطار وورش الصيانة. وفي عاصمة الدنمارك كوبنهاجن، تنفذ سيمنس موبيليتي نظامًا للسكك الحديدية الخفيفة، بما في ذلك نظام للترام، ومسار مزدوج بطول 28 كم يتضمن 29 محطة، وورشة صيانة واحدة، و29 قطار سكك حديدية خفيف من طراز "أفينيو “Avenio يتألف كل منها من أربع عربات. وفي قطر، بدأ بالفعل تشغيل نظام الترام الذي نفذته سيمنس موبيليتي في الدوحة مؤخرًا.

نبذة عن سيمنس موبيليتي:

سيمنس موبيليتي هي شركة ذات إدارة منفصلة، وهي إحدى شركات سيمنس AG. تعد سيمنس لحلول النقل من الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول النقل والمواصلات منذ أكثر من 160 عامًا، حيث تطور وتُحدّث محفظة حلولها ومنتجاتها باستمرار من عربات القطارات، وحلول التشغيل الآلي لخطوط السكك الحديدية، وحلول إمدادات الطاقة الكهربائية لتشغيل الخطوط، ومشروعات السكك الحديدية بنظام تسليم مفتاح، ونظم المرور الذكية، والخدمات ذات الصلة بهذه المجالات. ومن خلال ما تقدمه من حلول للتحول الرقمي، تمكّن سيمنس لحلول النقل مشغلي نظم المواصلات على مستوى العالم من دمج الحلول الذكية ضمن البنية التحتية لمشروعات النقل، وزيادة القيم المقدمة بصورة مستدامة على مدار العمل الإنتاجي للمشروع، وهو ما يعني تحسين وتطوير تجربة الركاب ويضمن أعلى مستويات الإتاحة التشغيلية للخطوط لأطول فترة ممكنة. وخلال العام المالي 2021 والمنتهي في 30 سبتمبر 2021، حققت سيمنس موبيليتي إيرادات بلغت 9.2 مليار يورو، كما يعمل بها حوالي 39500 موظف حول العالم.

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