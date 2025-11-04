الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلق منتدى TOURISE اليوم أولى أوراقه العلمية بعنوان "الاستحواذ الذكي: إعادة ابتكار السياحة من خلال الذكاء الاصطناعي"، وتمثل هذه الورقة دليلاً شاملاً يهدف إلى تمكين الوجهات السياحية من اتخاذ خطوات عملية ومسؤولة نحو التوسع الذكي، مع الحفاظ على أولوية العنصر البشري في عمليات التطوير، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتأتي الورقة العلمية، التي أطلقها منتدى TOURISE بالتعاون مع"جولبانت" –الشركة الرقمية الرائدة في تمكين المؤسسات من النمو والابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي– وبدعم استراتيجي من شركة "كارني"، ضمن سلسلة من الأبحاث والأوراق العلمية التي يعتزم المنتدى إطلاقها تباعًا في إطار جهوده لتعزيز الابتكار في قطاع السياحة. وتكتسب الورقة أهمية خاصة إذ يتزامن إصدارها مع انعقاد النسخة الأولى من المنتدى تحت شعار "الخطوة المستقبلية"، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2025.

وبهذه المناسبة، أكد معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة منتدى TOURISE الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة لم يعد مجرد نموذج تجريبي، بل بات حركة عالمية متسارعة، ومن يتبناها أولاً سيكون في طليعة صُنّاع التحول في قطاع السياحة العالمي. وقال معاليه: "يمنح الذكاء الاصطناعي كل دولة فرصة دخول حقبة جديدة تُوازن بين الوجهات السياحية الرائدة والناشئة، ويضمن شمولية الوصول للجميع. وسيواصل منتدى TOURISE تعاونه مع الخبراء العالميين لإطلاق سلسلة من الدراسات الاستراتيجية التي تقدم بيانات عملية وأبحاثًا مؤثرة لمعالجة أبرز تحديات القطاع المستقبلية، وتسريع وتيرة الابتكار عبر منظومة السياحة والقطاعات المرتبطة بها".

وتشكل الورقة خارطة طريق للقطاعين العام والخاص، بهدف تسخير الذكاء الاصطناعي عبر خمسة عوامل رئيسية تشمل: التجربة، والعمليات، والاستدامة، والرفاهية، والفرص الاقتصادية. وتوضح الورقة أن تطبيق الذكاء الاصطناعي ضمن هذه العوامل يعزز من إمكانية تفعيل دور التقنية في مختلف العمليات التي لا تتطلب تدخلاً بشريًا، مثل إعداد الخطط الاستراتيجية أو تعديل الوجهة بناءً على معدلات الازدحام.

وتوفر الورقة نموذجًا مبتكرًا يستند إلى نظام يعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، الذين يُدارون من قبل الأفراد وفق معايير مشتركة صُمّمت لتحقيق تأثير ملموس على قطاع السياحة، ويتضمن ذلك خمسة معايير رئيسية، وهي: "معزز التجارب السياحية" الذي يقوم بضبط مسارات الرحلات فورياً، ويتعامل بكفاءة مع أيّ انقطاعات قد تحدث، كما يعمل على تحسين مستوى التخصيص المقدّم للسياح، و"محسن الكفاءة التشغيلية" الذي يركّز على تحقيق التوازن الأمثل بين الموارد المتاحة والخدمات المطلوبة، بهدف رفع مستوى الكفاءة الإجماليّة وتقليل حالات الازدحام، ومعيار "الاستدامة" الذي يسلط الضوء على الأثر البيئي والاجتماعي للأنشطة السياحية ويدعم خيارات السفر المستدامة، ومعيار "سلامة المسافر" الذي يستخدم البيانات لتعزيز صحة المسافر وضمان راحته وسلامته، ومعيار "الفرص الاقتصادية" الذي يعمل على ربط اهتمامات السياح بالفعاليات والشبكات المحلية ما يسهم في توليد قيمة اقتصاديّة مضافة للمجتمعات المضيفة.

من جهته، قال مارتن ميجويا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة جلوبانت: "إن الوجهات التي توظف التقنية لخدمة الأفراد، هي التي ستقود المرحلة القادمة في مسيرة السياحة. وتوفر السياحة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي، والأدوات اللازمة لرقمنة التجربة السياحية بشكل كامل، بحيث تتمكن الوجهات من تحويل الابتكارات إلى تجارب مترابطة وقابلة للتكيف وتترك أثرًا إيجابيًا في كل رحلة".

وبينما سجل قطاع السياحة خلال عام 2024م أداءً اقتصاديًا قويًا بإجمالي عائدات بلغت 10.9 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تشير التوقعات إلى ارتفاع العائدات لتصل إلى 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2035م.

ووفقًا للورقة، من المتوقع أن يشهد الذكاء الاصطناعي في صناعة السياحة نموًا لافتًا من 3.4 مليار دولار في عام 2024م إلى نحو 13.9 مليار دولار بحلول عام 2030م، ما يضع الوجهات السياحية أمام قرار حاسم تختار فيه بين مواكبة التطور عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي، أو المخاطرة بالتخلف عن الركب ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة التشغيلية وتراجع مستوى رضا الزوار والمسافرين.

كما تشير الورقة إلى أهمية تعزيز مكانة الوجهات التي تتبنى الابتكار في تجاربها السياحية، كما تقدم دليلًا استراتيجيًا يُحفّز الجهات المعنية على تبني التقنيات الحديثة والابتكار، بما يحقق لها مكاسب ملموسة دون المساس بأهمية العنصر البشري في تقديم الخدمات السياحية.

وتعكس الورقة العلمية الأولى جهود منتدى TOURISE الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل السياحة خلال الخمسين عامًا القادمة، كما تجسد رؤية المنتدى في توظيف الذكاء الاصطناعي كعامل تمكين رئيسي لدفع عجلة تطوير القطاع السياحي. وللاطلاع على النص الكامل للورقة العلمية، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمنتدى www.TOURISE.com

