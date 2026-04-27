أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن استضافة مؤتمر "The Market 2.0: البحرين 2026" بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية، وذلك يوم 3 ديسمبر 2026 في مملكة البحرين.

سيجمع المؤتمر نخبة من الخبراء المتخصصين في منظومة أسواق رأس المال، حيث يناقش أهمية التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية المتطورة للسوق في رسم ملامح مستقبل الأسواق المالية العالمية. وستركز المناقشات على أبرز الأولويات في قطاع أسواق المال، بما في ذلك تحديث منصات التداول، وتطوير استراتيجيات التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى السيولة، إلى جانب تعزيز قدرات الرقابة في الأسواق، ورفع كفاءة عمليات ما بعد التداول.

كما سيبحث المؤتمر تطوّر دور التكنولوجيا في تعزيز القوة التنافسية للسوق، ودعم نزاهته، وترسيخ مقومات الاستدامة على المدى الطويل. ومن خلال سلسلة من مناقشات تفاعلية واستعراض رؤى الخبراء وتجاربهم، سيسلط المؤتمر الضوء على المسارات الاستراتيجية اللازمة لبناء أسواق أكثر مرونة وابتكارًا وشمولا.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 500 مشارك من الخبراء وممثلي البورصات الإقليمية والدولية، والهيئات التنظيمية للأسواق المالية، وشركات الوساطة، والمؤسسات المالية، إضافة إلى مزوّدي الحلول التكنولوجية.

وفي تعليقه على المؤتمر، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بالقول: "على ضوء النجاح اللافت الذي حققه المؤتمر العام الماضي، تأتي نسخة 2026 من مؤتمر "The Market 2.0" في مرحلة محورية من تاريخ أسواق رأس المال، حيث تشهد الأسواق الإقليمية حالة من عدم اليقين بالتزامن مع استمرار الجهود لتعزيز مرونتها. وإننا نتوقع أن تمتد نقاشات هذا العام لتتجاوز التركيز على استقرار الأسواق في الوقت الراهن، لتشمل أيضًا استشراف ملامح منظومة مالية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل."

وأضاف الشيخ خليفة: "سيتناول جدول أعمال هذه النسخة عدداً من أبرز المواضيع، والتي تشمل تسريع دور الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للأسواق في الوقت الفعلي ، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والاستمرارية والاستدامة على المدى الطويل."

من جانبه، أكد السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية: يسعدنا الإعلان عن النسخة الثانية من مؤتمر "The Market 2.0"، الذي يعود مجددًا إلى مملكة البحرين باستضافة كريمة من بورصة البحرين. لقد أصبح تسارع التغيرات التكنولوجية في أسواق رأس المال العالمية ليس مجرد تطور تدريجي، بل تحولا جوهريًا شاملا، حيث تسعى البورصات ومؤسسات البنية التحتية للأسواق إلى إعادة النظر في نماذج عملياتهم التشغيلية، وأطر عمل الحوكمة، وأولوياتهم الاستراتيجية، استجابة للتطورات المتسارعة في مجالات الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والربط الرقمي، وتطور سلوك المستثمرين."

ومن جمع الخبراء وروّاد الابتكار التكنولوجي تحت سقف واحد، يهدف مؤتمر "The Market 2.0: البحرين 2026"، إلى تعزيز الحوار حول المرحلة المقبلة من تطوير أسواق رأس المال، وترسيخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار المالي والتعاون المثمر.

للمزيد من المعلومات والإطلاع على جدول أعمال المؤتمر وآخر المستجدات، يرجى زيارة صفحة المؤتمر على: https://market2026.arab-exchanges.org

لمحة عامة

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

