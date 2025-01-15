ضمن فعاليات موسم الرياض في 22 فبراير المقبل

زياد المعيوف: مشاركتي رسالة للعالم بأن المملكة تستحق مكانتها في أعلى المستويات في رياضة الملاكمة

جيمس ماكجرت: زياد يتمتع بصفات فطرية لا يمكن تعليمها مثل السرعة والذكاء التكتيكي داخل الحلبة

الرياض، المملكة العربية السعودية - يستعد الملاكم السعودي زياد المعيوف المعروف بـ "زيزو" للمشاركة في الحدث العالمي "The Last Crescendo"، والذي يصفه الخبراء الدوليين بأنه أعظم حدث في تاريخ لعبة الملاكمة. وسيقام الحدث العالمي يوم 22 فبراير المقبل في "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية ليُمثل أحد أبرز الفعاليات في موسم الرياض.

تم الإعلان عن مشاركة الملاكم السعودي زياد المعيوف من قبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، معالي المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي حاشد في لندن. وستكون مباراته ضمن الحدث الرئيسي الشهير الذي يشمل مواجهة توحيد الألقاب المرتقبة بين بطل WBA دميتري بيفول وبطل IBF/WBC/WBO أرتور بيترفبيف.

ويأتي حدث "The Last Crescendo"، ضمن موسم الرياض، أكبر مهرجان ترفيهي في المملكة، حيث يسهم هذا المهرجان في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية، خاصة وأنه استضاف بالفعل العديد من الفعاليات الرياضية التاريخية. ويتزامن صعود المعيوف في الملاكمة مع بروز اسم المملكة في عالم الملاكمة الاحترافية، والتي تتماشى مع رؤية 2030.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب زياد المعيوف عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث العالمي. وقال: "هذا النزال لا يمثل فقط خطوة جديدة في مسيرتي المهنية، بل هو رسالة للعالم بأن المملكة تستحق مكانتها في أعلى المستويات في رياضة الملاكمة".

وأضاف: "في كل مرة أصعد فيها إلى الحلبة، أحمل معي ليس فقط طموحي الشخصي، بل أيضاً تطلعات وآمال العديد من الشباب السعوديين، الذين باتوا يرون في الملاكمة الاحترافية طريقاً مليئاً بالفرص والإمكانات، وأسعى لأن أكون مصدر إلهام لهم".

وبدأ زياد المعيوف، معسكر تدريب مكثف لمدة ثمانية أسابيع تحت إشراف المدرب الشهير جيمس بادي ماكجرت، عضو قاعة المشاهير وبطل العالم مرتين. ويهدف المعسكر إلى تجهيز المعيوف لخوض مواجهة تنافسية، تعكس طموحاته نحو الألقاب العالمية.

وقال المدرب العالمي جيمس بادي ماكجرت: "ما نشهده من زياد في الصالة الرياضية أمر استثنائي. فهو يتمتع بصفات فطرية لا يمكن تعليمها مثل السرعة والذكاء التكتيكي داخل الحلبة، بالإضافة إلى أنه لديه غريزة الانتصار. ونركز حالياً على تعزيز قوة ضرباته، والتقدم الذي يحققه مذهل، حيث يُظهر إمكانيات تؤهله ليكون بطلاً عالمياً".

كما يعد زياد المعيوف أول ملاكم سعودي محترف في الوزن الخفيف. بالإضافة إلي ذلك، فقد فاز المعيوف في 6 نزالات وتعادل مرة واحدة ولم يسجل اي هزيمة. هذا ويواصل المعيوف، البالغ من العمر 24 عامًا، تحقيق إنجازات استثنائية منذ ظهوره الاحترافي الأول في عام 2022، حيث ينافس بين أوزان 135 و140 باوندًا كما وأصبح مرشحًا قويًا في الوزن الخفيف.

ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن خصم المعيوف، فإن التوقعات تشير إلى مواجهة تنافسية قد تعزز مكانته كملاكم رائد في الشرق الأوسط، وتُبرز التزام المملكة بتطوير رياضة الملاكمة على المستوى الدولي.

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