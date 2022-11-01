



تحت رعاية وزارة الإسكان

محمد الصعيدي: فرصة ذهبية للتصدير العقاري لانخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة

تنوع الشركات المشاركة لتناسب تنوع الزوار.. و500 مليون جنيه مبيعات مستهدفة

تصدير التنمية الاقتصادية الشاملة التي حققتها مصر في عهد السيسي

نمتلك قاعدة بيانات عريضة للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج في 6 مدن بالخليج

ينطلق معرض «THE ICON SHOW» في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من ١٦ إلى ١٩ فبراير 2023، برعاية وزارة الإسكان المصرية. تنظم شركة إنفينيتي فينكس INFINITY PHOENIX لتنظيم المعارض والمؤتمرات، النسخة الأولي من المعرض، وتعرض وزارة الإسكان خلال المعرض الفرص الاستثمارية في المناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمر صحفي عالمي لعرض الفرص الاستثمارية فى قطاع العقارات المصري.

قال محمد الصعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي فينكس، أن هذه الفترة تعد فرصة ذهبية للتصدير العقاري لعدة عوامل منها انخفاض الأسعار بالمقارنة بالعقارات في الدول المحيطة، كما أن الاستثمار في العقار في مصر على مر التاريخ هو الاستثمار الآمن ولم ولن يخسر أبدا، وكما يطلق عليه هو وتعد عقيدة عند المصريين أن «العقار هو الابن البار»، وأضاف أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 500 مليون جنيه خلال المعرض.

وأرجع اختيار الدمام لإقامة النسخة الأولي للمعرض إلى أن الشركة درست جيدًا مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وبعد الدراسة التي أكدت أن 60% من حجم الأعمال التجارية، بالمملكة العربية السعودية موجودة في المنطقة الشرقية، وأغلب المواطنين المقيمين في الدمام رجال أعمال أو يعملون في وظائف مرموقة بمستوى دخل مرتفع، وهي من المدن التي تتميز بمستوى حياه مرتفع، وبها عدد كبير من المصريين والعرب والأجانب، إضافة إلى أنها قريبة جدًا من دولة البحرين، ونحن نستهدف المقيمين في دولة البحرين أيضا لقرب المسافة بينها وبين الدمام، وهو ما سيساهم في زيادة عدد الزوار من الدمام والمدن المحيطة بها، خاصة أنه أول معرض عقاري مصري بالمنطقة.

وأكد أن الهدف الأساسي في تنظيم المعارض الخارجية، هو التصدير العقاري بمفهومة المتكامل، بمعني تصدير التنمية الاقتصادية الشاملة التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة الماضية، واستعراض التوسع العمراني الموزع علي جميع أنحاء الجمهورية، والبنية التحتية القوية وشبكة الطرق، التي تعد محاور أساسية للتنمية الحقيقية في المناطق الجديدة، إضافة إلي البدء في تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومستهدف أن تصل إلي 30 مدينة جديدة بإجمالي استثمارات 690 مليار جنيه، وأضاف لذا يجب أن نجوب به في معارض منظمة بشكل يليق باسم وسمعة مصر، ويليق بالمطورين المصريين، بداية من أعلي فئة للإسكان الفاخر والمتميز، والمدن الساحلية الأكثر رفاهية، وصولًا للفئات المتوسطة التي يحتاج إليها المصريون في الخارج لتملك عقار مناسب.

وأشار الصعيدي إلى أنه تم تحديد أهم الفنادق بالدمام لإقامة المعرض، وهو فندق شيراتون الذي يمتاز بموقعة الاستراتيجي بمنتصف المدينة، والقاعة تستوعب 17 جناحًا علي مساحات متنوعة، بداية من 18 إلى 60 مترا حسب اختيار الشركة، كما أن الفندق به جراج ضخم للسيارات يستوعب عدد زوار المعرض، مشيرا إلى أن المساحات لكل عارض تم تحديدها على مقاسات محددة تستوعب الشكل الجمالي والديكور لكل عارض والمتعارف عليها عالميا.

ولفت «الصعيدي» إلى أن فريق العمل يطمح في نجاح المعرض للاستدامة، وهدفنا الكيف وليس الكم، والوصول للعملاء المستهدفين، وتحقيق أكبر نسبة نجاح ومبيعات خلال المعرض، وقال نعمل علي دراسة اتجاهات السوق في البلد التي يتم تنظيم المعرض بها، وما يتميز به فريق العمل أنه أول من بادر بعمل معارض بالسعودية في الرياض عام 2019 وله سابقة أعمال مميزة.

وأضاف نعمل بجدية علي اختيار الشركات المناسبة لكل بلد لتحقيق أكبر نسبة مبيعات تناسب العميل في هذه المنطقة، بمعني أن كل بلد بها عاملون مصريون بشكل مختلف، ومهن مختلفة وتجمع جغرافي مختلف، هناك عدد كبير يعمل بالخارج ليس من سكان القاهرة أو المدن الكبيرة، منهم من يقيم في الدلتا والصعيد والإسكندرية، لذلك نعمل علي دراسة الموجودين في البلد الذي يقام به المعرض ليكون المعروض مناسبا للجميع، ومنهم من يبحث عن مشروعات بالساحل الشمالي والعين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة، ونعمل علي تنوع الشركات المشاركة لتناسب تنوع الزوار، كذلك لتحقيق النجاح المستهدف للشركات المشاركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إنفينيتي فينكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن الشركة تمتلك قاعدة بيانات عريضة لعدد من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج في 6 مدن بالخليج، بما يقرب من 30 ألف مهندس مصري في المنطقة الشرقية، إضافة إلي ما يقرب من 4500 طبيب، والمدرسون وأساتذة الجامعة ورجال الأعمال المصريون بالخارج، بالإضافة إلى استهداف المواطنين السعوديين والأخوة العرب للاستفادة من مزايا تفعيل قانون الإقامة والجنسية الجديد.

مشيرا إلى أن الترويج للمعرض يشمل وسائل التواصل المعروفة، منها الراديو والتليفزيون والصحف والمواقع الالكترونية، إضافة إلي وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، وإعلانات الطرق في المناطق المستهدفة، فضلا عن التواصل عن طريق الرسائل عبر SMS والوتس آب وغيرها.

قال محمد الصعيدي أنه خلال عام 2023 تستهدف الشركة إقامة 3 معارض جديدة في دول الخليج سيتم الإعلان عنها في الموعد المناسب، وندرس الأماكن التي تتميز بقوة شرائية مرتفعة وتفتقر لإقامة المعارض العقارية المصرية.

يذكر أن شركة إنفينيتي فينكس لتنظيم المعارض والمؤتمرات شركة مساهمة مصرية، لها عدة أفرع في دول الخليج، منها "الإمارات، الرياض وعمان، ونشاطها متنوع في جميع الفاعليات والمنتديات، تدار من فريق عمل له خبرات واسعة في إدارة وتنظيم المعارض الخارجية والمصرية، ولهم خبرات كبيرة من العمل في شركات عالمية.

ولدي الشركة علاقات إستراتيجية مع بعض وزارات الإسكان والتجارة والمؤسسات والهيئات في دول الخليج، وكذا تعاون وثيق مع عدد من المستثمرين الخليجيين، بالإضافة إلي علاقات قوية من أكبر مكاتب وشركات التسويق في الخليج، ودول أوروبا.

#بياناتحكومية

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