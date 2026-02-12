اختتم بنك بوبيان رعايته الاستراتيجية لفعالية The Base، أكبر تجمع للألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة، والذي أُقيم في نسخته الأولى مؤخراً في أرض المعارض الدولية - مشرف، وسط حضور لافت تجاوز 15 ألف زائر من محترفي الألعاب والهواة، وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات وناشري الألعاب على المستويين الإقليمي والعالمي.

وجاءت الرعاية الاستراتيجية من بنك بوبيان تأكيداً على دوره الريادي كأحد أوائل الجهات الفاعلة في المنظومة الرقمية في الكويت، وامتداداً لرؤيته في دعم قطاع الرياضات الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قال الاختصاصي في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية، سليمان المطر "الرياضات الإلكترونية باتت اليوم لغة عالمية يتقنها شبابنا، وقطاع واعد يحمل فرص اقتصادية وتنموية حقيقية. في "بوبيان" نؤمن أن دورنا يعكس مساهمتنا الفاعلة في بناء قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، تُمكن الشباب من ممارسة شغفهم وتطوير مهاراتهم ضمن أطر احترافية ومستدامة."

وأضاف أن "بوبيان" يمتلك بصمة واضحة في دعم وتنظيم البطولات الإلكترونية في الكويت، مشيراً إلى إطلاق Boubyan E-League كأول بطولة رسمية من نوعها في الكويت، والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي شكّلت خطوة أساسية في مسار تنظيم الرياضات الإلكترونية محلياً.

وأوضح أن النسخة الأولى من Boubyan E-League ضمت أربع ألعاب إلكترونية مختلفة، بما يعكس القدرة على استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، وتعزيز التنافسية، ورفع مستوى الاحتراف في هذا النوع من البطولات.

تحدي البلايستيشن…في The Base

وفي هذا السياق، أكد المطر أن مشاركة بنك بوبيان في The Base لم تقتصر على الرعاية، بل امتدت إلى الحضور الفعلي، قائلاً "حرصنا على أن تكون مشاركتنا مشاركة حقيقية، تعكس فهمنا العميق لطبيعة هذا المجتمع وشغف الشباب بالألعاب الإلكترونية. ومن هنا جاء تنظيم تحدي البلايستيشن كجزء أساسي من تجربة المهرجان، والتي ضمت ثلاث بطولات احترافية بتجارب لعب مختلفة، وبمستوى تنظيم يعكس حجم الحدث وتطلعات جمهوره."

وأضاف أن التحدي شمل ثلاث بطولات رئيسية هي EA FC 26، وMortal Kombat، وTekken، لكل منها نظام لعب مستقل، ما أتاح استقطاب شرائح متنوعة من اللاعبين، مشيراً إلى أن الثلاث بطولات شهدت مشاركات كثيفة، ومع الختام، تم الإعلان عن ثلاثة فائزين في كل بطولة بجوائز نقدية إجمالية بلغت 4,500 دولار، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس نجاح بوبيان في تقديم تجربة إلكترونية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لفعاليات المهرجان.

واختتم المطر مؤكداً أن حضور "بوبيان" في مثل هذه الفعاليات يُعد استثماراً مباشراً في الطاقات والطموحات الشابة، ورسالة واضحة بأن البنك سيواصل دوره المحوري كداعم أساسي للفعاليات الرقمية الكبرى، وبناء منظومة رقمية مستدامة تضع الشباب في قلب المستقبل، وتؤكد أن بوبيان سيكون دائمًا الأقرب لهم.

وشهدت الفعالية مجموعة متنوعة من المناطق التفاعلية، شملت ألعاب البلايستيشن، وبطولات PC وPS، وألعاب الهواتف الذكية، وألعاب الواقع الافتراضي، إضافة الألعاب اللوحية، ومحاكاة سباقات السيارات، إلى جانب ركن متكامل للأطعمة والمشروبات ومساحات مهيأة للاستراحة بين المنافسات والأنشطة المختلفة.

