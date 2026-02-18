مدينة الكويت: اختتم المركز المالي الكويتي "المركز" مشاركته كراعي رئيسي في مؤتمر دال Talks للعام 2025/2026، الذي نظمته جمعية القانون الدولي الكويتية التابعة لكلية الحقوق في جامعة الكويت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. وشهد المؤتمر مشاركة حضور واسع من الطلبة والأكاديميين والمهنيين، لتبادل الخبرات والحوار وتعزيز ثقافة النقاش البنّاء القائم على المعرفة والمسؤولية.

وتأتي رعاية "المركز" للمؤتمر ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي تتمثل إحدى ركائزها في بناء القدرات البشرية وتعزيز دور الشباب. كما جاءت هذه الرعاية انطلاقًا من إيمان "المركز" بأهمية دعم المبادرات التي يقودها الشباب، بما يسهم في صقل مهاراتهم القيادية وتوسيع آفاقهم المهنية.

وبصفته الراعي الرئيسي، مثّل "المركز" السيد أحمد فؤاد الفلاح، العضو المنتدب – الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث استعرض خلال مشاركته مسيرة "المركز" وتطوره كمؤسسة كويتية رائدة على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن النجاح المؤسسي المستدام يرتكز على الحوكمة الرشيدة وبناء الكفاءات والاستثمار المستمر في تطوير رأس المال البشري وإعداد الجيل القادم. وأشار أن البيئة التشريعية والتنظيمية المتقدمة في دولة الكويت، إلى جانب الكفاءات الوطنية المؤهلة، شكّلت دعامة أساسية لنمو "المركز" وتوسّعه إقليميًا. واختتم حديثه بتشجيع الشباب على تبني الفكر الاستراتيجي وبدء رحلة الاستثمار لتحقيق أهدافهم طويلة المدى.

وقال السيد أحمد فؤاد الفلاح: "تؤكد رعايتنا لمؤتمر دال Talks حرصنا الدؤوب على دعم المبادرات التي تشجع الحوار والتعلّم والتفاعل المجتمعي؛ وتؤدي دوراً مهماً في توسيع آفاق الشباب وصقل مهاراتهم وبناء الثقة اللازمة لتمكينهم من القيادة والمساهمة بفاعلية في تنمية مجتمعاتهم. وتنسجم رعاية "المركز" للمؤتمر مع استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية وبناء القدرات البشرية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية. ومن خلال الاستثمار في مثل هذه المنصات الطلابية، يواصل "المركز" توسيع نطاق تفاعله مع الأوساط الأكاديمية والمهنية، إيمانًا منا بأن المعرفة والحوار يشكلان أساس التقدم المستدام."

ويذكر أن جمعية القانون الدولي الكويتية، الجهة المنظمة للمؤتمر، هي منظمة طلابية تابعة لكلية الحقوق في جامعة الكويت، وتعد الذراع الوطنية لجمعية طلبة القانون الدولية. وتسعى الجمعية لتعزيز التطور الأكاديمي والمهني في المجال القانوني من خلال تنظيم المؤتمرات والمبادرات الثقافية التي تشجع التفكير النقدي وتنمي مهارات القيادة وترسخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

