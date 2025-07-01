المنامة، البحرين: في إطار جهودها المستمرة لدعم تنمية الكفاءات الوطنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، حصلت stc البحرين، المُمكِّن الرقمي، على لقب "الشريك الاستراتيجي لتنمية المواهب"، خلال الحفل الختامي الذي نظمته شركة هواوي البحرين لمسابقة تنمية المواهب لعام 2024. أقيم الحفل في مركز التعلم الإلكتروني بجامعة البحرين، وقد شهد هذا الحدث البارز الاحتفاء بالمساهمين الرئيسيين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، وتسليط الضوء على المساعي الدؤوبة لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع. يعكس هذا التكريم الدور المحوري الذي تضطلع به stc البحرين في تمكين قدرات الشباب ودعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة في البحرين، بما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة.

تواصل stc البحرين التزامها الراسخ بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال مبادرات رائدة، أبرزها برنامج “جيل “ICT لتدريب وتطوير الخريجين، الذي لعب دوراً هاماً في المساهمة في سوق العمل المتغير. يهدف هذا البرنامج التدريبي لتزويد الشباب البحريني بالمهارات العملية اللازمة لقيادة التقدم التكنولوجي في المملكة. كما نجحت الشركة باستقطاب استثمارات ضخمة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تجاوزت 130 مليون دولار أمريكي، مؤكدة بذلك ريادتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي. ومن المتوقع زيادة فرص العمل بهذا القطاع بنسبة 35% بحلول عام 2027.

وتعليقًا على هذا التكريم، صرح المهندس خالد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركةstc البحرين: " نفخر بالحصول على لقب ’الشريك الاستراتيجي لتنمية المواهب‘ في هذا الحدث المميز، والذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم وتنمية الكفاءات الوطنية. إن الاستثمار في طاقات الشباب البحريني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لمملكة البحرين. ومن خلال مبادراتنا الرائدة، وفي مقدمتها برنامج ’جيل ICT‘، نواصل جهودنا في تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعرفة والمهارات التي تمكّنها من الإسهام الفاعل في تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي رائد في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات."

وأقيم الحفل بحضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والجهات الأكاديمية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات مسابقة تنمية المواهب في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم الكفاءات الوطنية وتطويرها. ويؤكد تكريم stc البحرين التزامها بتمكين الشباب البحريني ودعم الأهداف الاقتصادية للمملكة من خلال استثمارات استراتيجية رائدة في التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري.

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