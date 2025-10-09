الرياض: أعلنت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع موسم الرياض 2025 كشريك رسمي مميز لمدة ثلاث سنوات متتالية، وذلك خلال حفل أقيم بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد.

وخلال الحفل، كرّمت الهيئة العامة للترفيه مجموعة stc تقديرًا لدعمها المستمر ورعايتها لموسم الرياض على مدى خمس سنوات متتالية، في تجسيدٍ لالتزامها المتواصل بالمساهمة في إنجاح أحد أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا لدور مجموعة stc في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية لموسم الرياض، وتعزيز التجربة الرقمية لزوّار الموسم من خلال توفير أحدث التقنيات والخدمات الذكية. فقد أسهمت المجموعة في تمكين فعاليات موسم الرياض عبر بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على تقنيات الجيل الخامس (5G)، مما ساهم في زيادة سرعات الإنترنت وتحسين تجربة ملايين الزوار.

كما عملت مجموعة stc على تعزيز تغطية شبكتها في مختلف مناطق الموسم من خلال تمديد الشبكات في 14 موقعًا رئيسيًا، وتوفير 45 برجًا ثابتًا ومتحركًا في المواقع الخارجية، إلى جانب 25 برجًا في المواقع الداخلية، لضمان تغطية متكاملة لشبكة الجيل الخامس. كذلك، عزّزت المجموعة خدماتها عبر توفير نقاط "واي فاي" عالية السرعة، وأكثر من 2500 هوائي في المواقع الرئيسية لموسم الرياض.

ويجسّد استمرار شراكة مجموعة stc لموسم الرياض التزامها بدعم الفعاليات الوطنية الكبرى من خلال تمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات، حيث تواصل المجموعة جهودها في تقديم حلول تقنية مبتكرة تعزز تجربة الزوار وتوفر تغطية رقمية متكاملة تواكب التوسع المتزايد في أنشطة وفعاليات الموسم.

عن مجموعة stc:

مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، اذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأوروبا.

