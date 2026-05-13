المنامة، البحرين: حصدت stc البحرين، المُمَكِّنُ الرقمي، جائزة "التأثير المجتمعي الأكثر ابتكارًا" ضمن جوائز ستيفي® الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تقديرًا لبرنامج "جيل ICT" لتطوير الخريجين. ويعكس هذا التكريم الأثر النوعي للبرنامج ودوره في دعم تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من خلال إعداد جيل من الكفاءات الرقمية القادرة على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي في المملكة.

ويمتد برنامج جيل ICT لمدة 12 شهرًا، صُمّم لتسريع جاهزية الخريجين وتمكينهم من مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، مقدمًا تجربة عملية متقدمة قائمة على المشاريع داخل stc البحرين. وقد حقق البرنامج نسبة توظيف بلغت 100% لخريجيه، في تأكيد واضح على فاعليته في إعداد كفاءات وطنية قادرة على إحداث أثر ملموس في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، صرّح الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة stc البحرين، قائلًا: "تفخر stc البحرين بهذا التكريم الذي يجسّد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين. ونؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل الوطن. ويجسّد برنامج جيل ICT هذا التوجه، كمنصة استراتيجية لإعداد جيل من القادة الرقميين القادرين على الإسهام في بناء اقتصاد رقمي متطور وتعزيز تنافسية المملكة."

وتواصل stc البحرين ترسيخ مكانتها من خلال إطلاق مبادرات نوعية لا تقتصر على تطوير قطاع الاتصالات، بل تمتد لتسهم بشكل مباشر في بناء مستقبل رقمي أكثر تقدمًا واستدامة لمملكة البحرين.

