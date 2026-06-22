المنامة، البحرين : في إطار التزامها المستمر بتعزيز تجربة الموظفين وترسيخ بيئة عمل أكثر إيجابية، أطلقت stc البحرين فعالية "يلا نروح أبعد" تزامناً مع منافسات كأس العالم 2026، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين الموظفين، بما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر حيوية وتحفيز.

وتأتي فعالية "يلا نروح أبعد" ضمن برنامج فعاليات تنظمه stc البحرين لموظفيها في يوم الخميس من كل شهر، بهدف إثراء تجربتهم في بيئة العمل من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تسهم في تعزيز التواصل وخلق أجواء إيجابية .

وخصصت stc البحرين النسخة الأولى من هذه الفعالية تحت عنوان "يلا نروح أبعد" لتتزامن مع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تتضمن مجموعة من الأنشطة والمسابقات الخاصة بالموظفين، وتحديات توقع نتائج المباريات، وتجارب ترفيهية متنوعة. كما توفر الشركة مناطق مخصصة لمشاهدة المباريات مباشرة، بما يسهم في خلق أجواء من الحماس والتفاعل بين الموظفين.

وفي إطار دعمها المستمر للموظفين وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب إضفاء أجواء إيجابية في بيئة العمل، أعلنت stc البحرين عن تطبيق ساعات عمل مرنة خلال بعض أيام المباريات المختارة، بما يتيح للموظفين متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء البطولة مع الحفاظ على مستويات الأداء والإنتاجية، وذلك من خلال اعتماد يوم عمل مدته خمس ساعات في أيام محددة. وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة المتواصل بتعزيز المرونة الوظيفية وتمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين مختلف جوانب حياتهم.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فهد العويني، رئيس قطاع الموارد البشرية في stc البحرين: “تؤكد فعاليات يوم الخميس التي تنظمها stc البحرين لموظفيها من كل شهر أن تجربة الموظف المتميزة تبدأ من ثقافة مؤسسية قائمة على الاهتمام والمرونة. ومن خلال توفير مبادرات وأنشطة تعزز التفاعل والتواصل بين الموظفين، نواصل بناء بيئة عمل يشعر فيها الجميع بالتقدير والتمكين لتحقيق النجاح والازدهار”.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تنفذها stc البحرين بهدف تعزيز بيئة العمل وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع الموظف في صميم أولوياتها.

وتواصل stc البحرين الاستثمار في أهم أصولها، وهم موظفوها، من خلال توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تُمكّنهم من النمو والنجاح على المستويين الشخصي والمهني.

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