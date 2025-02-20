الرياض: شاركت مجموعة stc الممكن الرقمي مع المنتدى السعودي للإعلام 2025 بصفتها الممكن الرقمي للحدث، حيث عززت دورها الريادي من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تواكب تطورات الإعلام الرقمي وتسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع.

واستعرضت المجموعة في جناحها الخاص بالمنتدى أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإنتاج المحتوى، وتقنيات التحول الرقمي في وسائل الإعلام التي تعزز من كفاءة الإنتاج الإعلامي وتوزيع المحتوى عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى حلول متقدمة تضمن استدامة وتطور البنية التحتية الرقمية لوسائل الإعلام، مثل تقنيات الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتقنيات البث الرقمي التفاعلي، مما يتيح تجربة إعلامية أكثر تطورًا وسرعة في الاستجابة لمتغيرات المشهد الإعلامي الحديث.

وخلال المنتدى، وقّعت stc مذكرة تفاهم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون لتعزيز التعاون المشترك في تطوير المبادرات الرقمية وتحديد برامج التعاون والمشاريع ذات الأولوية. التي تشمل مجالات التعاون في تطوير تقنيات قطاع الاتصالات لتحسين منظومة التحول الرقمي، وتطوير التطبيقات والخدمات الإعلامية، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني للهيئة، إلى جانب تحسين قدرات الحوسبة السحابية، والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لدعم صناعة المحتوى الإعلامي. كما تتضمن الاتفاقية التعاون في تطوير منظومة مركز إدارة الأزمات، بالإضافة إلى تحسين تجربة العميل والمشاهد من خلال تقنيات مبتكرة تعزز من جودة الخدمات الإعلامية المقدمة.

حيث أكدت مجموعة stc التزامها بدعم المستقبل الرقمي لقطاع الإعلام من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة تسهم في تمكين المؤسسات الإعلامية رقميًا وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما تسعى المجموعة إلى ترسيخ ريادتها في توفير أحدث الابتكارات الرقمية التي تواكب التحولات العالمية في صناعة الإعلام. وتواصل المجموعة الاستثمار في الحلول الذكية التي تعزز التحول الرقمي وتدعم نمو القطاع الإعلامي في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتحكومية