الرياض: اختتمت مجموعة stc مشاركتها في مؤتمر "كونكتد وورلد 2025"، الذي أُقيم يومي 18 و19 نوفمبر في واجهة روشن، بصفتها الشريك المؤسس والممكن الرقمي للحدث. وقد استعرضت المجموعة خلال المنتدى أحدث حلولها الرقمية، إلى جانب توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقمية ودعم التحول الرقمي في المملكة.

وسلّطت المجموعة الضوء خلال المؤتمر على عدد من التقنيات المبتكرة، أبرزها "newtrack"الذي يقدّم بنية تحتية محايدة عالية الجودة لخدمة المشاريع الكبرى في المملكة، إلى جانب برنامج الاتصالات العالمية GCT الذي يُعد منصة شاملة للاتصال الدولي بإنترنت الأشياء، ويدعم خدمات الاتصال لنقل البيانات بسلاسة وأمان. وتجسد هذه الحلول ريادة مجموعة stc الرقمية والتزامها الراسخ ببناء أسس منظومة رقمية متكاملة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

وضمن مساعيها لتقديم خدمات اتصال عالمية بمعايير رائدة، وقّعت مجموعة stc خلال المؤتمر ثلاثة اتفاقيات، واحدة مع شركةComfone لتعزيز وتوسيع خدمات الربط (IPX). ومن خلال توظيف شبكةComfone العالمية، إلى جانب منظومة واسعة من شركاء خدمات التجوال الدوليين، ستعمل stc على تعزيز حضورها العالمي وتقديم تجربة تجوال دولي أكثر كفاءة للمشتركين حول العالم.

كما أبرمت المجموعة اتفاقيات تعاون معAmeex وMADA بهدف تطوير إدارة وتوجيه حركة الرسائل النصية الدولية. وبموجب هذه الاتفاقيات، ستعمل stc مع كلا الشركتين من أجل تحسين كفاءة توصيل الرسائل الدولية، ورفع موثوقية الخدمة، وتعزيز حماية مسارات التوجيه من خلال تقنيات الإدارة الذكية والتوجيه المتقدم.

وقدمت مجموعة stc خلال المؤتمر رؤى نوعية تجسد مكانتها الريادية في تشكيل مستقبل التحول الرقمي، حيث شارك شارك محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في المجموعة، في جلسة حوار رئيسية سلط خلالها الضوء على أبرز التطورات التي يشهدها قطاع البنية التحتية الرقمية في المملكة. كما أسهمت المجموعة في جلسات نقاش تناولت سبل تطوير بنية تحتية رقمية جاهزة للمستقبل، وبناء منظومة رقمية مزدهرة عبر التحالفات الاستراتيجية. وأسهمت هذه المشاركات في إبراز الدور المتنامي للمملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي.

وشهد المؤتمر تتويج مجموعة stc بجائزة الربط عبر الحدود "Borderless Connectivity Award" تقديراً لريادتها في توفير خدمات النطاق الترددي عند الطلب وحلول الأتمتة المتقدمة، التي مكّنت من تسريع الاتصال وتحسين تجربة العملاء في المنطقة.

وتعكس هذه الإنجازات حرص مجموعة stc على تعزيز التحول الرقمي في المملكة والمنطقة، من خلال بناء شراكات وثيقة وتبنّي حلول مبتكرة تُسهم في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات حول العالم.

