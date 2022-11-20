شاركت sirar by stc، المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة التي تمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية، في فعالية "بلاك هات"، الأضخم من نوعها للأمن السيبراني بالمنطقة، والتي نُظمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 في مركز واجهة الرياض بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، بالشراكة مع هيئة الترفيه، وتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة انفورما. وتُقام الفعالية لأول مرة في المنطقة هذا العام في الرياض، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.

وجمعت الفعالية نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وحضرها أكثر من 30 ألف زائر وأكثر من 200 مسؤول لأهم الجهات في العالم، واحتوت على عدة دورات تدريبية متخصصة في المجال بشهادات معتمدة، إلى جانب عدد من الجلسات وورش العمل.

وشاركت sirar by stc في الحدث كراعٍ رسمي وعرضت مجموعة من منتجاتها وخدماتها الرئيسية بمجال الأمن السيبراني، إضافة إلى آخر حلولها للموارد البشرية مع شريكها الإستراتيجي مختبرات "إيميرسيف". وبداخل غرفة الألعاب تحت مسمى لعبة الهروب، عرضت الشركة مجموعة من منتجاتها بطريقة تثقيفية وترويجية، إضافة إلى استغلالها فرصة الحدث لإبرام عدة اتفاقيات بهذا الخصوص.

وعلى هامش الحدث علّق الرئيس التنفيذي لشركة sirar by stc فهد الجطيلي: "تسعى الشركة إلى بناء المقدرات وتعزيز الخبرة المحلية بمجال الأمن السيبراني، انسجاماً مع استراتيجيتها الخاصة بتمكين التحول الرقمي."

في حين نوه عبد الرحمن المنيع، المدير التنفيذي لإدارة المنتجات والتسويق، إلى أهمية الحدث للتعرف على التقنيات الجديدة المستخدمة بمجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة بهذا المجال الهام.

وسلطت sirar by stc خلال الحدث الضوء على خدماتها الاستشارية بمجال حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، واختبار الاختراق السيبراني وفحص مؤشراته، إلى جانب استعراضها لبعض منتجاتها كحماية البريد الإلكتروني، والإنترنت الآمن، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، والوعي الأمني والتدريب.

يُشار إلى أن "بلاك هات" فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997م، حيث تعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات ووجهة للمهتمين فيه، وقد بدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم.

وتشكّل "بلاك هات" منصة رئيسية تضم مختصي أمن المعلومات على مستوى النخبة، لتدريب الأشخاص والمساعدة على إبقاء الأهداف الطموحة لرؤية 2030 آمنة من التهديدات السيبرانية الإجرامية والعدائية داخل مجتمع أمن المعلومات.

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